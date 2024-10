微软对人工智能及其 Copilot 助手的开发已经有几年了,这一点比以往任何时候都更加清晰:Windows 11 的作用是展示该公司的人工智能实力。 Windows 11 2024(版本 24H2)更新现在开始推出。虽然操作系统本身正在获得一些新功能,例如早就应该进行的文件资源管理器调整,但微软更渴望宣传新的Copilot+ AI PC 功能。

有“Click to Do”功能,可以触发 Copilot 协助您处理屏幕上的任何内容,例如删除照片应用中的对象或总结一篇长篇文章。它似乎很容易使用——只需按住 Windows 按钮并单击目标即可——微软表示它将提供与上下文相关的提示。与该公司的许多 AI 功能一样,您可以将 Click to Do 视为 Clippy 的按需超级版本,Clippy 是该公司多年来臭名昭著的软件助手。但由于 Click to Do 会根据您的心血来潮出现,并且实际上有一些可能有用的 AI 功能。

您还可以将照片应用中的图片分辨率提高多达八倍。滑块可让您精确调整要提高的质量。这并不是什么新鲜事——Adobe 有自己的 AI 超级分辨率功能,流行的 Mac 照片编辑应用 Pixelmator 也是如此。但至少将它直接内置到您的操作系统中是有帮助的。基于 AI 的生成式填充和擦除选项也将出现在 Paint 中,允许您删除对象或轻松创建新对象。

微软过去曾暗示过一些人工智能搜索方面的改进,看来这些改进最终会随着 Windows 11 2024 更新而到来。现在,你可以用自己的单词查找文件,而不必担心深奥的搜索语法。如果你想在海边找到你家狗狗的照片,只需输入该词即可。

当然,这都是有意为之。如果你想加入 Copilot+ AI PC 派对,你可能得买一台新电脑。而这正是微软和 PC 制造商想要的。