据印尼当地媒体Antara news报道，印尼信息和通讯部部长Budi Arie Setiadi昨日表示，拼多多旗下跨境电商平台Temu的应用程序在当地已被封禁，印尼用户已无法再正常使用该应用。

Setiadi在发言中讲到，“从昨天开始（当地时间本周三），我们就封锁了Temu的应用程序。它（Temu）提供了一种商业模式，即外国制造商直接向印尼消费者销售产品。这种做法将摧毁我们的中小微企业···政府需要保护本地中小微企业的产品，避免外国市场直接从其工厂提供外国产品，从而使其价格便宜得多。这是一种不健康的竞争，可能威胁到我们中小微企业的可持续发展···”

他表示，封禁Temu的举措是政府保护印尼中小微企业生态系统免受外国公司不公平竞争的努力的一部分。并且，此后也“不会为Temu颁发电子系统提供商（PSE）许可···”

相应的，Temu也正是基于未获得PSE许可而在法律上被禁止在印尼提供服务。并且作为背景，据报道指出，此前，Temu曾在印尼进行过3次注册尝试。

目前，据媒体透露，尽管Temu应用程序仍可在印尼访问，但无法再在该应用程序上进行交易。此外，据悉，Temu也正在面临从App Store和Play Store的对应区域（即印尼）下架该应用程序的请求。

值得一提的是，在本次声明中，该部长还表示，包括Shein在内，其他采取了类似商业模式的进入印尼地区的应用也或将遭遇同样的局面——这些应用也不会获得PSE许可。然而，回到Shein层面，Shein曾于21年退出印尼市场，且目前也尚未正式宣布回归动作（自然也未获得PSE许可）。

另一方面，同在去年十月前后，印尼总统Joko Widodo曾表示，TikTok Shop的存在对中小微企业造成了一定的打击——由于无法提供匹及TikTok Shop平台的商品价格，一些企业因销量不足而面临破产。他认为，TikTok应该是一个社交媒体，而非经济媒体。基于这一原因，他也在不久后下令禁止了在印尼的社交媒体平台上的直接交易行为。

此后，为了摆脱禁令的影响，几经波折之后，TikTok Shop斥资8.4 亿美元收购了GoTo电商子公司Tokopedia的75.01%股份，将其印尼电商业务与Tokopedia相合并（共同归于PT Tokopedia实体之下，而TikTok会持有该实体的部分股权），这一下线也于去年12月12日得到了恢复。

不过，从这一点出发，在本次发言中，Setiadi也否认了“Temu收购当地电商平台”的质询。而这意味着，Temu或许无法再采取类似TikTok Shop的模式“重返”印尼。

当然，也不仅仅只是印尼。回到Temu，据了解，今年8月，有泰国媒体指出，泰国当局正在加强对Temu的监管，以保护当地商家免受直接来自中国的低价产品的冲击。而作为背景，今年7月31日，Temu正式在泰国上线，成为其继菲律宾和马来西亚之后在东南亚的第三个市场区域。

根据一份来自今年7月份的数据显示，今年上半年，Temu在海外市场取得强劲增长，其同期内销售额已增至200亿美元，超过上年（23年）全年销售总额。

最后，去年晚些时候，谷歌、淡马锡、贝恩在一份联合发布的报告中预测，到25年，印尼电商市场的GMV规模有望从23年的620亿美元增长至820亿美元，实现15%的增幅。