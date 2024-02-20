在于不久前通过收购Tokopedia股份“重返”印尼电商市场后，现在，TikTok看似已经落幕的电商禁令风波又出现了一丝阴霾。

动点出海综合外媒报道获悉，印尼中小企业与合作社部长Teten Masduki日前表示，尽管TikTok正在投资Tokopedia，由于平台仍然允许在社交媒体渠道上进行直接交易行为，其电商业务TikTok Shop在印尼依旧违反了当地的相关法规（2023年第31号贸易部长条例）。

Masduki称，“TikTok投资Tokopedia没有问题···但实际上，TikTok Shop依然与社交媒体相集成。”此外，他也指出，其部门已经同印尼其他部门进行了协调，并且也正在就（针对TikTok Shop）的后续行动与印尼贸易部长Zulkifli Hasan沟通。

去年晚些时候，印尼当局曾颁布了针对电商媒体的社交平台禁令——“2023年第31号贸易部长条例”，以确保在印尼的社交媒体平台不应将其功能和特性与电商平台提供的相结合。作为这一条例的直接后果之一，TikTok在印尼的电商业务也一度因其“在社交媒体平台上提供了直接交易行为”暂时下线。

而作为这一风波的根源，去年9月底，印尼总统Joko Widodo曾表示，TikTok Shop的存在对中小微企业造成了一定的打击——由于无法提供匹及TikTok Shop平台的商品价格，一些企业因销量不足而面临破产。他认为，TikTok应该是一个社交媒体，而非经济媒体。基于这一原因，他也在不久后下令禁止了在印尼的社交媒体平台上的直接交易行为。

为了摆脱禁令的影响——在TikTok Shop于22年达成的44亿美元总GMV中有近25亿美元的部分来自印尼、并且该平台在去年时将其总GMV目标定为了200亿美元，几经波折之后，如文章开头所指出，TikTok Shop斥资8.4 亿美元收购了GoTo电商子公司Tokopedia的75.01%股份，将其印尼电商业务与Tokopedia相合并（共同归于PT Tokopedia实体之下，而TikTok会持有该实体的部分股权），这一下线也于去年12月12日得到了恢复。

值得一提的是，本次也并非Masduki对TikTok印尼电商业务的首次表态。

此前，在TikTok于英国推出了名为“Trendy Beat”的新购物功能之后，Masduki便对此动向表示出了担忧。他认为，如果该功能被引入印尼，当地的中小微企业将会在已经饱和的市场中面临压力。不过，TikTok随后也已对外表示，其Project S计划和跨境电商服务并未进入印尼。

到了去年9月，Masduki则对外表示，由于担心在线购物者会“受到社交媒体对话的影响”，他担心TikTok可能会垄断市场，并且也担心TikTok Shop对支付和物流系统也会产生这种有控制力的影响。而基于这一点，他指出，印尼可以像美国和印度那样敢于拒绝和禁止TikTok同时经营社交媒体和电商业务。

另一方面，在TikTok于印尼暂时下线了其电商业务后，Masduki曾对外透露TikTok正在与Blibli、Bukalapak、Tokopedia等印尼电商公司讨论潜在的合作伙伴关系。而他也在当时认为，TikTok在印尼恢复TikTok Shop功能只是时间上的问题。