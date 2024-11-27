你的家够智能吗，有智能家居产品入驻吗？智能家居中控系统通常都存在界面问题。在手机上搜索应用程序、与混乱的语音助手搏斗以及摆弄“智能”显示屏来关灯……这些操作上的不便足以让你干脆直接跑到墙边摁开关。但苹果公司正在尝试解决智能家居控制的挫败感——它有机会真正让智能家居发挥作用。

明年，该公司预计将推出一款“用于家庭控制的 AI 墙板”，据说还在开发更多家用设备（包括摄像头、平板机器人，甚至可能是电视）。这款新的智能显示屏据称将成为苹果家庭自动化平台 Apple Home 的中心。后者提供一个公共的家庭界面来控制智能设备，如灯光、锁、安全系统和摄像头。

自推出 Apple Home / HomeKit 以来的十年间，苹果终于开始认真对待智能家居了。所有迹象都表明他们感兴趣。苹果参与了 Matter（一种新的智能家居连接标准），需要加速开启下一个大事件。

苹果所谓的首款新家居产品直接进入了一个最棘手的领域：智能显示屏。最初设计为向用户“展示”智能音箱中的语音助手在做什么，而如今的智能显示屏已经成为了一个杂而不精的万能工具。事实证明，将智能家居控制面板、视频通话设备、摄像头监控系统、数字相框、日历、闹钟，甚至是厨房电视塞入一个功能、处理能力不足的触摸屏，粘在一个语音助手音箱上，并没有取得多大成功。

那苹果能做得更好吗？上周，彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）给我们带来了传闻中苹果家居设备“HomePad”的首批细节。这款产品像是一块相当标准的小型智能显示屏。

根据古尔曼的说法，该产品将采用正方形六英寸平板外形，可壁挂（如亚马逊的 Echo Hub）或固定在音箱上（如 Google 的Pixel Tablet）。它将内置安全摄像头和传感器，当你靠近时调整屏幕以显示更详细界面。当然，它还会播放音乐、充当视频对讲机、从安全摄像头传输画面，并控制智能家居设备，就像市面上的其他智能显示屏。

问题是，尽管它们功能众多，如今的智能显示屏在控制家庭方面并不比智能音箱更好。最初的智能显示屏——Echo Show 和 Nest Hub——被设计成语音优先，事后才添加了滞后的触摸控制。

虽然运行 Crestron 和 Savant 等专业安装自动化系统的高端智能家居平板电脑功能更强大，但它们需要专业人士花费数小时编程。同样，Home Assistant 等强大 DIY 平台的控制台也是如此，它们需要用户比大多数房主拥有更多时间精力、专业知识。最近面向消费者的平板电脑，如 Echo Hub 和 Pixel Tablet，已经在某种程度上解决了这个界面问题，但它们对于普通用户来说仍过于复杂，难以设置和编程。

苹果需要将其标志性的简单性理念带到该领域：让一切都能正常地、轻松地工作。要想成功，苹果需要提供直观的用户界面，有效地结合语音和触摸，这是迄今为止其他智能显示屏所没有的。这并不容易，但开发新的用户界面以推动现有设备类别的发展是苹果的一条成功之路（参考 iOS、tvOS、watchOS）。

虽然苹果进入这场游戏有些晚了，但其也有一定优势。与竞争对手亚马逊和 Google 不同，该公司的 HomeKit 框架和 Apple Home 智能家居平台利用本地控制，不依赖于云连接。Matter 正在降低进入 Apple Home 的部分障碍：兼容产品的成本和可用性。因此，在上市首日， Apple Home 智能显示屏就可以连接并控制人们家中已有的智能设备，所谓“开箱即用”。

古尔曼表示，HomePad 将运行一个名为“Pebble”的新 homeOS，它基于 Apple TV 的 tvOS，并具有简化的触摸界面，其中包含 watchOS 和 iPhone 待机模式的元素。他还说，苹果打算让大多数用户用语音与设备互动。

如果苹果能找到一种将语音和触摸相结合的有效界面，它就能成功。想象一下，当你走近设备时说“Siri，开灯”，接着屏幕会理解上下文并显示相关控件，让你只需轻轻一按就能轻松调整助手的操作。这将是一次大飞跃，但可能性要大得多。

这是我既担心又充满希望的地方。苹果最大的问题是 Siri。虽然能执行基本任务，但它在智能家庭语音控制方面明显落后于竞争对手。为了实现这一点，Siri 需要变得更加聪明。古尔曼表示，HomePad 的硬件围绕 App Intents——“一个让 AI 精确控制应用程序和任务的系统”——而设计，并将“以前所未有的方式将 Siri 和 Apple Intelligence 带到生活中”。

但它需要更智能才能将语音助手从简单的命令和控制交互——“Siri，将恒温器调整为22度”——转变为理解上下文。例如，说“Siri，我冷”，设备就知道要调整你所在房间的温度。

虽然苹果表示更聪明的 Siri 即将到来，但看起来我们还需要等待一段时间才能拥有真正善解人意的智能家居助手。古尔曼说，苹果会话式 LLM（大语言模型）驱动的 Siri 至少要到 2026 年才会上线。

看来将 AI 助理现有技术与新大语言模型驱动的未来相结合是一项复杂任务。这些公司面临着十年来代码技术包袱、客户家中的数百万台设备以及人们已经习惯的“傻瓜式语音助理操作方法”（你得顺着 AI 的理解能力发出指令）的障碍。在所有 Apple Intelligence 宣传文案中，苹果甚至一次都没提到更聪明的 Siri 也可能控制你的 Apple Home 产品。

苹果在新兴产品类别开发上一直采用龟兔赛跑策略，不慌不忙地“借鉴”现有产品创意，然后添加一层创新以达成目标。但这次，苹果需要做的不止这些。他们必须搞定操作界面和语音助手。这是一项艰巨的任务，市场正在等待有人能把这一切做好。