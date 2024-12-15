科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.12.09-2024.12.15）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

作为继菲律宾之后的另一场简要年末回顾，本次，我们把目光转向马来西亚。

经历了两个多月的预热准备后，本周，马来西亚对外正式宣布了其国家人工智能实验室（NAIO），以此处理相关政策的制定及解决监管问题。作为这一机构的目标，马来西亚从中展望到，“希望将自身打造为AI发展（进程中）的区域中心”。

而在此之外，回顾这一年，在投资方面，可以看到，包括微软、谷歌、亚马逊、字节跳动等巨头在内，在以数据中心及人工智能中心为载体的投资上，马来西亚收获了上百亿美元的投资承诺。

同时，在政策方面，马来西亚也发布了《国家人工智能治理与道德准则》，以此针对用户和公众、政策制定者、以及基于人工智能的技术的提供者或开发商三大类别，确保人工智能的道德和安全使用。此外，就政府预算而言，今年，马来西亚科技创新部也规划了5000万林吉特的资金，以用于研究型大学中的人工智能相关学科的教学。

再把目光转移到创业层面，今年早些时候，马来西亚当局表示，到2026年，计划通过AI沙盒计划创建出900家初创企业，并与其他政府机构和行业利益相关者进行合作，从而培养马来西亚的人工智能人才及提高其人工智能水平。

基于以上缩影，回顾马来西亚所经历的2024，至少从AI领域来看，不难发现这一雄心显然有了更多来自自身以及自身之外的承载。而随着接下来马来西亚数字化进程的进一步加快以及AI采用率的进一步提高，马来西亚也有望爆发出更多的需求和潜力。

展望未来，有数据指出，到2030年，人工智能有望为东南亚的GDP增加近1万亿美元——其中，马来西亚可提供1150亿美元份额。届时，或许正如NAIO在官网上写到的那样，马来西亚也将有机会展现出其“从人工智能消费者转变为人工智能生产者”的一面。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

产业&动态

泰国汽车市场低迷，多家电动车商考虑放弃政府补贴：泰国电动汽车协会主席Suroj Sangsanit表示：“许多车商都在讨论放弃补贴，因消费者购买力疲软，而银行和融资公司对汽车贷款实行更严标准，导致泰国国内汽车市场增长放缓。电动车商们认为，由于泰国汽车市场不景气，他们可能无法从激励措施中受益。”参与泰国“EV3.0”扶持计划的电动车商可获得消费税和进口关税减免以及补贴，以促进2022年至2023年期间的电动汽车消费和生产。为获得优惠，车商须从今年起在泰国本地组装电动汽车，并达到该国政府设定的生产目标。

马来西亚贸工部长：中兴通讯将在马投资4520万美元建立两个创新中心：12月10日消息，马来西亚投资、贸易和工业部长扎夫尔表示，中兴通讯计划投资2亿林吉特（4520万美元）建立两个创新中心，并通过与当地运营商合作将其最新5G技术引入马来西亚，中兴通讯马来西亚还在建设一个区域卓越中心以支持其全球业务。扎夫尔表示，中兴通讯95%的5G设备使用来自马来西亚的芯片。

越南称私募巨头KKR寻求扩大在该国投资：12月10日晚，越南政府网站发表声明称，私募股权投资公司KKR正在寻求扩大在越南投资的机会。越共中央总书记苏林表示，希望包括美国投资者在内的外国投资者继续加大对越南投资，特别是在数字化转型、绿色转型、再生能源、清洁能源、应对气候变化等领域；建议包括KKR在内的美国企业继续积极为促进两国合作特别是双边经济、科技合作作出贡献。KKR合伙人大卫·彼得雷乌斯表示，KKR非常看好越南的投资前景，KKR基金正在寻找扩大对越合作与投资的机会，他还承诺将继续支持越美关系的发展。

马来西亚成立国家AI办公室：根据NAIO官网信息，该机构由MyDigital Corporation（马来西亚数字部下属机构）孵化，是马来西亚推进国家人工智能议程的中央机构。据介绍，NAIO将从推动人工智能投资、推动人工智能创新、促进合作、制定稳健政策、治理及安全支持等方向出发，促使马来西亚从人工智能消费者转变为人工智能生产者。

2024 泰国国际车展闭幕，比亚迪/埃安/MG三家中企位列预订量前五：据悉，泰国媒体 MGR Online 于 11 日发布消息表示，2024 年泰国国际车展现已正式闭幕，本届车展汽车预订量达 54513 辆。

根据该媒体与本届车展主办方提供的数据，丰田汽车的预订量以 8297 辆排名第一，比亚迪以 7042 辆紧随其后。广汽埃安、上汽名爵 MG 也跻身前五，预订量均超过了 3000 辆。

马来西亚通过网络安全法加强管制社媒内容：据悉，马来西亚已于本周通过了2024年网络安全法”。据介绍，该法案规定社交媒体平台供应商须根据特定标准筛选、整理和推广在线内容，以确保用户的安全——尤其是避免网络霸凌、儿童剥削和金融诈骗等犯罪行为。媒体称，新法案也将授权当局主动监管内容的权力，包括要求社交媒体删除仇恨言论、儿童剥削素材或虚假信息等违法内容。此外，基于法案，马来西亚多媒体委员会也有权下架任何对公众构成威胁的内容。

投融资

B2B食品电商平台Kamereo获得780万美元融资：Kamereo成立于2018年，自称为越南首家利用技术手段优化食品和饮料行业采购流程的B2B食品平台。同时，该平台也表示，已成为越南B2B食品供应电商市场中规模最大的参与者。

员工管理平台Omni HR获得740万美元融资：Omni HR成立于2021年，旨在通过其SaaS平台帮助企业自动化处理人员招聘&入职、团队绩效管理、跨国工资单管理等人力资源场景。据介绍，作为该平台的特点之一，Omni HR表示，平台专为亚洲多国及地区适配了本地化调整——平台不仅支持多种语言，同时也会制定符合当地要求的薪资系统，并与了解本地区情况的人员合作。

机器人初创公司Eureka Robotics获得1050万美元融资：Eureka Robotics成立于2018年，主要面向电子、汽车、航空航天、物流等领域的客户提供满足同时具有高精度和高敏捷性（HA-HA）任务需求的自动化软件及系统（精度可达微米级）。其主打产品为机械连接控制器Eureka Controller和用于机器人3D视觉场景的3D相机Eureka 3D Camera。