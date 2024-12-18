OpenAI 日前宣布向所有用户开放 ChatGPT 搜索功能，现在所有登录用户都可以免费使用该能力。

此番 OpenAI 对搜索算法进行了深度优化，可在用户提出问题后获取实时内容。

据介绍，搜索模型采用经过微调的 GPT-4o，使用新的合成数据生成技术进行后期训练，包括从 OpenAI o1-preview 提取输出。ChatGPT 搜索利用第三方搜索提供商与合作伙伴直接提供的内容，向用户提供所需的信息。

要开启网页搜索功能非常简单，只要在 ChatGPT 的输入框下点选“搜索网页”按钮（地球图标），再输入你想问的问题即可。

我们在网页端向其询问了几个问题，ChatGPT 的答复之快，可以说是我用过的所有 AI 助理中最快的选手。它的响应速度非常快，逐字生成答案时文字显示的流畅度也属于一流水准，体感非常好。

给到的答复方面，ChatGPT 搜索的表现大致上过得去，只是在遇到其中一个问题时出现了回答不准确的情况。

“路牌上的 duck xing 是什么意思”这个问题，源于笔者早前看《飞越疯人院》这部电影时画面中出现的一块路牌，抱着好奇的心态想问问 AI 助理。除了询问 ChatGPT 搜索之外，我还向微软 Copilot、Google Gemini、X Grok、最近体验的讯飞星火以及腾讯的 ima copilot 提出了相同问题。

结果中，微软 Copilot、讯飞星火和 ima 给出的答案最令人满意，ima 还提到该路牌的使用源于美国，和电影的背景发生地相符； Gemini（1.5 Flash）和 Grok（Grok-2）的答案容易让人越看越迷糊，其中甚至还出现了与问题关联度不高的内容。

使用中比较满意的答复案例如下：

总体而言，OpenAI 的 ChatGPT 搜索功能很好用，相比其他国际主流的 AI 助理，它的响应速度一流，给出的大多数答复也能令人满意。

用它给你的生活加点好奇料——询问一些感兴趣的问题，或者让它提供一些做某件事情的清单 / 建议，都是不错的使用场景，毕竟现在免费了，不用订阅 ChatGPT 高级套餐也能顺畅使用。

“ChatGPT 也可能会犯错。”正如搜索框最下方的注释，各位在使用 ChatGPT 以及其他 AI 助理时，务必记得核查重要信息。谨防 AI 幻觉。