随着科技的迅猛发展，AI 助理产品已成为我们生活中不可或缺的一部分。回首过去的一年，AI 助理在日常任务、文生图等多个领域取得了显著的突破。它们不仅提升了我们的工作效率，还极大地丰富了我们的生活方式。随着技术的不断进步和创新，我们有理由相信，AI 助理将带来更加智能化、便捷化的生活体验。

针对笔者关注的 AI 助理产品行业，下文将采用自问自答的形式，回顾 2024 年，展望 2025 年。

用一个词概括 AI 助理行业在过去一年的表现。

飞速发展。从能够做到的事情这一层面来说，其实 AI 助理产品在 2024 年并没有太大提升，它能帮你做的还是搜索答案、画画、生成视频、做 PPT…… 但从单方面能力上来说，某些专精领域的 AI 助理用起来确实还行。比如腾讯的 AI 智能工作台 ima copilot。下文会提到。

今年哪款产品最让你印象深刻，为什么？

ima copilot。给 Mac 装上腾讯的 AI 智能工作台 ima copilot 后，在电脑端我几乎只用这款 App 来解读文档、查询突然想到的生活问题，或者做个笔记并存到知识库。正如我在写体验文章时提到的，ima 是一款值得使用的 AI 工作助理应用。如果你手里有冗长的文档需要总结，或是需要在短时间内写出营销文案，可以好好利用 ima 的 AI 能力，助你省时间。

今年你对 AI 的看法与之前相比有什么改观？

在过去，我对 AI 的理解仅仅停留在它是一种能够执行特定任务的技术工具，比如语音识别、图像处理等。然而，随着技术的不断发展和应用场景的拓展，我逐渐认识到 AI 的潜力和影响力远超我的想象。

今年，我们见证了 AI 在多个领域的突破性进展，包括自然语言处理、智能推荐、甚至医疗诊断等。这些进展不仅展示了 AI 在处理复杂问题上的能力，也让我看到了它如何改变我们的生活和工作方式。

此外，我还注意到 AI 技术在社会伦理和法律层面引发的讨论。这使我意识到，AI 的发展不仅仅是技术问题，更涉及到道德、隐私和公平等多方面的考量。

总的来说，今年我对 AI 的看法发生了很大的改观。我开始更关注 AI 技术的创新和应用，同时也意识到它所带来的挑战和责任。

今年你接触最多的 AI 服务是什么？为什么？

今年接触最多的是 AI 助理，各厂商的 App、网页端人工智能助手。主要是 AI 搜索类，因为我是个好奇的人，平时脑子里突然会冒出来很多问题，需要经常寻找答案。另外，工作时也需要多体验 AI 助理产品。

今年你所关注的行业有哪些是你意料之中的事情？

2024 年，AI 助理产品领域迎来了一系列预料之中的发展。首先，自然语言处理（NLP）技术的进步使得 AI 助理能够更加流畅地理解和回应人类的语言，提升了用户体验。

此外，隐私保护和数据安全成为开发重点，以确保用户信息的安全。同时，跨平台整合能力增强，AI 助理能够无缝连接各种设备和应用，提供全方位的智能生活辅助。最后，随着 5G 网络的普及，AI 助理的响应速度和稳定性得到显著提升，进一步推动了其在各个领域的应用。这些发展不仅符合行业趋势，也满足了市场对高效、便捷、智能化服务的期待。

有哪些是意料之外或者让你感到失望的？

某些 AI 助理产品的语义理解能力非常差，给出的答案文不对题，或者生成作品的质量非常差。比如之前我写的 ChatGPT 搜索、可灵 AI（非会员账户）。

2025 年，你最不希望看到的行业趋势是什么？

最不希望看到 AI 被运用在军事领域和战场上。太危险、太多不可控、太不人道。

明年你最看好的趋势是什么？

2025 年我最期待 AI 助理的超个性化体验，它们将能够根据个人的偏好和行为习惯，提供高度个性化的服务和体验。另外，可视化 AI 助理，如 Google 的“Project Astra”，将带来更为直观、高效且沉浸式的交互体验。

科技为你的 2024 年生活带来改变了么？明年你会期待哪些变化与不变。

改变肯定有，主要是 AI 帮我节省了不少时间精力。一般我用 AI 助理产品搜索资料或问问题，它们基本都能胜任帮我找来源、总结答案、给出建议的工作。帮我提高了效率。展望 2025 年，我希望众 AI 产品能再接再厉，主要是提升 AI 对语义的理解，进一步提升产品可靠性，而不只是用它们的回复作参考、具体到运用还是需要自己核对。

正如上文所述，希望人类不要将 AI 运用在军事领域。让 AI 远离战争！