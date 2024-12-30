2024即将过去，不知大家这一年里过得怎样？无论如何，这里都要特别感谢各位读者对本站的一路关注和支持。在这新旧交替之际，我们也邀请本站记者同事为大家带来了各自对2024的一些感悟和思考。新的一年在即，祝愿大家在每一天里都能精彩纷呈，万事顺遂。

本期作者：李鹏辉，动点科技中文记者，关注东南亚科技生态及企业出海领域动向。联系方式：[email protected]，xylorism（微信号）。

你会用哪个词语概括你所关注的行业领域在过去一年中的表现

平淡。过去一年，我的主要焦点是东南亚的创投生态。但在这一年期间，无论是融资事件还是外界关注度，就我个人的观察来说，今年是比之前安静的一年。当然，之所以会有这种看法，也是因为东南亚科技领域在前几年显得异常火热。我还记得，在21年最为火热的时候，曾有人士用“不合常理（irrational）”来形容当时东南亚初创企业的估值。现在，当再次谈到这些企业的时候，如何“盈利”可能会更为被外界所重视——有一种热度褪去逐渐归于原轨道的感觉。

今年期间，哪件行业动向/企业/产品最让你印象深刻，为什么

就我关注的行业来说的话，“汽车出海”这个正在变得越来越常见的词语也在让我越来越无法不去关注。今年，我也加入了国内新能源车大战的进程，拥有了一辆国产电动汽车。尽管此前没怎么开过车，在体验过后，我会明显感觉到当下的国产电车和油车之间的一些差异，而这可能是用过后就难以再回去（指回到油车）的了。

这时，与之前报道“汽车出海”的种种内容动态时怀着的“中国企业如何扩展海外市场”的念头相比，我往往会更多的去想，对于电动化进程慢过中国，并且仍是以燃油车车型为主导的东南亚国家来说，抛开价格层面的原因（出海的车基本都会比国内卖的更贵），当这些海外用户接触、体验、长期使用过这些电动汽车之后，回过头来再看这些油车，又会产生怎样的念头。如果这其中有了一些难以忽视并且难以取代的地方，从这里来看，出海显然也有了更多深意。

在今年，你对AI的看法与之前相比有什么改观了么？

有。今年，我会比之前更为频繁的接触到使用了AI技术的产物——从电梯广告到各大视频平台中的AI配音或者AI生成内容，我的日常生活中AI出现的比例越来越多。这里不是说这种技术不好或者被滥用太多，只是觉得，现在AI正在带起一股看似不会再回去的风头，而我也在比以前更加被动地接受这些变化。我没怎么具体想过这其中的一些问题，但今年我显然迎来了更多困惑。

今年你接触（主动使用或者被动接触）最多的AI工具/产品/服务是什么？为什么？

我可能有点传统，AI工具的话几乎没怎么用过，因为就我的使用场景来看，感觉生成的不靠谱的内容太多，我一一核实还不如我自己动手整理。但正如上文所说，在被动接受层面，却是间接体验了不少AI产品——接触最多的可能就是电梯里某个医美机构用AI生成的静态广告，AI到你一眼就能认出这是AI生成的图。不过这个广告最近被下掉了，以至于我都还没来得及拍照留念，甚至有点怀念？

基于23年的年末展望，在今年，基于你所关注的行业，有哪些是你意料之中的事情

隔了太久，以至于我都不怎么记得了…去年，我比较期待的是电动汽车行业（就东南亚地区而言）。今年也大抵如此，对本地企业来说，比如VinFast交出了更多的车，比如马来西亚也迎来了第一辆国产电动汽车。出海东南亚层面更不用说，看看今年多少家国内车企把产品和工厂带到东南亚就知道这个行业和行业趋势有多么火热。当然，从实际层面来看，电动汽车在东南亚的普及率仍是个位数的水平，但这并不妨碍这些国家想要大力发展这一产业的决心。我认为，这也会是一种不可逆的趋势，也自然在意料之中。

同样，又有哪些是意料之外或者让你感到失望的

融资情况吧，比较意外。虽然直觉上感觉可能不会重新回归到太高的区间，但东南亚科技领域今年的融资总额连去年的一半都不到了，直接腰斩。宏观的表现作为微观的个人很难评论，然而既然间接观察和感受到了这一反差，我仍然会觉得这是一种让人很难不被震撼的变化。

在2025年，你最不希望看到的行业表现/趋势/方向/产品是什么？

谈点出海东南亚之外的吧。毕竟我是一个普通的不能再普通的普通人，生活也是我生命中的另一个重要组成部分。最近几天的时候，我有在网上看到网友这么说，“有些成本可能也就几十块钱的功能或者体验，用户后续甚至愿意花上几百上千元再给配上，但生产方会用成本把控的说法在出厂之前给砍掉···”

可能是我比较抠门不愿意常买常新的原因，近几年来，我的这种感触越来越强烈。希望明年及以后这样的被动接受体验能少上一些，希望产品经理们能多为用户的实际需求多想一想，希望内卷能再多一点积极有用的概念。

同在明年，你最看好的产品/企业/技术领域是什么？

黑神话悟空的DLC以及周边产品（虽然目前还没公布明年会不会有，或者会有哪些）。本篇为我带来了太多震撼和精彩回忆，我会一直期待游科准备的惊喜。

One more question：科技为你的2024年生活带来改变了么？明年你会期待有哪些变化与不变

改变了，带来了一些不便利。我属于视觉敏感（不是褒义词）的人，无法接受OLED屏幕的频闪（不开玩笑，我用了一段时间OLED屏幕后感觉都有了散光）。作为一名苹果生态用户——这也不是一个带有怎样含义的词语，只是因为我在这个系统上有很多软件和服务用了10年以上，迁移的话会很麻烦，所以越来越被捆绑在这个生态里了，在2024年，我依然没能等来用了LCD屏幕SE4，而且网上大部分传言也都是说如果有SE4，也极大概率“依旧”是OLED屏幕。

现在，在一些日常软件中，比如微信和某些购物软件，正常使用情况下，我的XR都会不定期的出现闪退。虽然有电脑，但我总不能不用手机。虽说LCD党永不为奴，但在很长一段时间内，LCD党也都会很无奈。至少我只能成为阻碍科技进步的绊脚石。

明年，也许我会继续有这种不切实际的期待，期待一些更为符合我的个人需求的东西的出现。但或许，对我来说，明年最大的可能也许是什么也不会发生——也许我应该去尝试做出更多的改变。