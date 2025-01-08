当地时间1月7日，亚马逊旗下云服务平台AWS宣布，其位于泰国的云数据物理中心（即云区域，Cloud Region）——AWS亚太（泰国）区域现已全面开放。

据介绍，该区域拥有三个可用区，并且也是AWS在泰国的首个基础设施区域以及亚太地区的第14个区域。

AWS表示，AWS亚太（泰国）区域的建设和持续运营将为泰国GDP增加近100亿美元份额，并为外部企业每年平均提供超过1.1万个全职工作岗位（包括建筑、设施维护、工程、电信以及该国整体经济中其他行业的职位）。

值得一提的是，早在22年时，AWS就曾表示，计划在未来15年内对泰国投资超50亿美元，以作为其对泰国的长期承诺。

另一方面，就云服务与数据中心基础设施而言，去年晚些时候，有消息指出，字节跳动子公司BytePlus正考虑在泰国建设数据中心，以此提供基于云和人工智能的服务。据悉，该数据中心有望最早于2025年开始建设。

同期，谷歌也曾表示，计划投资10亿美元在泰国建设数据中心和云区域基础设施。谷歌在当时的声明中称，本次投资将有助于满足东南亚及全球日益增长的云服务需求。

再把视角转回AWS。去年8月份时，AWS在马来西亚启动了AWS 亚太（马来西亚）区域。并且AWS也在当时的一份声明中表示，作为其长期承诺的一部分，至2038年，AWS计划在马来西亚投资超62亿美元。此外，去年5月份时，AWS也曾宣布，将在未来四年内在新加坡再投资120亿新元，以用于在该国发展其云和人工智能基础设施（加上这笔规划资金后，AWS于该国的投资规模将达到235亿新元）。

而从这一点出发，包含东南亚地区在内，据统计，在美国之外，AWS在去年宣布了近350亿美元的对外投资计划。