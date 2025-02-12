任天堂总算是公布了 Switch 2，但未透露全部细节。即便如此，这款新游戏机看起来还是非常不错，屏幕更大，估计手感也会得到优化。这是任天堂直截了当且意料之中的举动，也是我想要的。

初代 Switch 问世时简直令人眼前一亮。当它发布时，我惊叹于能通过电视玩《塞尔达传说：旷野之息》，然后把主机从底座中取出，在手持模式下蜷缩在沙发上继续玩。任天堂完美地将自家游戏机和便携设备专长融合到了这台出色的设备上。自那以后，无论是在家中还是旅途中，Switch 都成为了我的忠实伴侣。

如果任天堂在推出 Switch 2 时改变了 Switch 原本成功的设计，我可能会很失望。很高兴它配备了更大的屏幕，而且比 OLED 版 Switch 的 7 英寸屏还要大。我猜更高的 Joy-Con 手柄更容易握持，而且从侧面横向拆装的连接方式，即保证了连接稳定性，又让安装和取下的动作更自然、更符合人体工程学。这一点我在预告细节解析文章中也有提到。主机本体顶部的第二个 USB-C 接口将是非常受欢迎的升级，边玩边充电更加方便了；改进的支架看上去也更结实稳定。

我也很喜欢带有强调色的新黑色设计。当然，它不像原版 Switch 的红蓝 Joy-Con 那样吸睛，但我认为这个设计看起来很优雅，带有一丝任天堂式的奇思妙想。而且新主机上市后，任天堂大概率会增加新的配色选项。任天堂最初发布的是灰色版 Switch，后来展示了如今标志性的红蓝配色。

任天堂做了一个明智的决定，让实体版和数字版 Switch 游戏（大部分）能在 Switch 2 上兼容游玩。尽管任天堂表示新主机不支持“某些”游戏，但我想我最喜欢的大多数 Switch 游戏应该都能玩。

任天堂尚未透露新 Switch 的技术规格，但我们可以推测它比原版更强大。希望新主机能提升在原版上有时表现吃力的游戏表现，比如《塞尔达传说：王国之泪》等，性能提升会使其更出色。也许马上就能在 Switch 上玩到《GTA》了！

关于 Switch 2 我们还有很多不了解的地方。目前官方公布的唯一一款 Switch 2 游戏是新《马力欧赛车》。任天堂尚未透露主机的用户界面，也未提及主机的在线服务是否有改进。预告视频简短地展示了一种将 Joy-Con 用作电脑滑鼠的方式，但这可能只是一个噱头（参考初代 Switch 的红外功能，基本只有第一方游戏用到，比如《1-2-Switch》）。我们还不知道它的价格和发售日。

Switch 2 在原版 Switch 出色的基础上进行改进，所以到时候会有一种熟悉的体验。即使任天堂一开始没有足够多 Switch 2 游戏，但也有大量的老游戏可玩。

任天堂没有对 Switch 2 进行大幅度改动，我很满意。大屏更是我的菜。