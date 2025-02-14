苹果 CEO 蒂姆·库克已确认将于 2 月 19 日（北京时间可能是 20 日凌晨）发布一款产品，为苹果“家庭”带来新成员。他在推文中使用了单数形式，大概率那天只有一款新品。

综合之前的传闻，我们认为这款产品将是 iPhone SE。该公司的平价 iPhone 系列将迎来重大更新，包括取消经典的 home 键并首次引入 Face ID。

预计苹果不会为新款 iPhone SE 举办专场发布会，而是会直接通过官网上新。

经历了数月的泄密与谣传，我们对这款产品有了大致了解，以下是我们预计新 iPhone SE 的更新与变化。

它不再是小屏手机

2025 年款 iPhone SE 将拥有比 2022 款的 4.7 英寸面板更大的屏幕。预计它将改用 6.1 英寸屏幕，与标准版 iPhone 16 相同，同时将升级为 OLED。

更大的屏幕代表它整体将比之前的任何 iPhone SE 都大。如果我们假设新手机的尺寸与 iPhone 16 相似，那么它可能比 2022 SE 高 9 毫米，重约 25 克。

想要小屏 iPhone？去看看 iPhone 12 / 13 mini 吧。

拜拜 home 键

最大的变化是苹果将颠覆 iPhone SE 的设计，自 2016 年该系列诞生以来，其设计基本没有变化。2022款 iPhone SE 是最后一款仍在使用主屏幕按钮（也就是我们常说的 home键）的 iPhone。这颗经典按钮使得屏幕顶部和底部周围有厚边框。是时候改变了。传闻称，苹果将放弃这颗按钮，缩小边框，并加入 Face ID。

新手机应该会长得很像 iPhone 14：Face ID 传感器会被放在“刘海”内，而不是最新的灵动岛设计。按照常规，苹果会让 SE 系列的设计稍微落后于最新款，所以这么做很好理解，毕竟 SE 是平价并能让你用很久的产品。

可能有操作按钮

根据之前的泄露视频，iPhone SE 4 将加入苹果从 iPhone 15 Pro 上引入的操作按钮，但不要指望有 iPhone 16 上的相机控制功能。

与其他 iPhone SE 一样，新款似乎也将坚持使用单后置摄像头。一份泄露的规格清单表明，新iPhone SE 将搭载4800 万像素主摄，1200 万像素自拍镜头。不过到目前为止，有关相机规格的传闻很少。

Lightning 过时了，USB-C 来吧

几乎可以肯定，这款手机将采用 USB-C 接口而非 Lightning（闪电接口），从而可以无障碍在欧盟地区销售。上一代 iPhone SE 已在欧盟市场停产，其他所有使用 Lightning 接口的 iPhone 也停产了。

性能也不错

据彭博社报道，这款手机将使用与 iPhone 16 / 16 Pro 相同的 A18 芯片。A18 预计将配合 8GB 的运行内存，这是运行 Apple Intelligence 的最低要求。Apple Intelligence 是苹果的 AI 工具，可提供通知摘要和其他功能，现在默认启用。这一切都将使它比 2023 年的 iPhone 15 更强大。

新 iPhone SE甚至将领先于常规秋季发布的 iPhone 17 系列，率先采用苹果首款自研 5G 调制解调器，取代过去 iPhone 使用的高通芯片。苹果开发自自家调制解调器已有五年多时间，但彭博社警告称，第一代调制解调器是最新旗舰 iPhone 上的“降级版”，不支持 mmWave 5G（即美国市场不支持毫米波 5G 频段），只支持 sub-6。

马上就来

库克透露当地时间 2 月 19 日苹果将迎来新“家庭成员”，我们比较确定那就是新款 iPhone SE。

彭博社预测其价格“约为 500 美元”（约 3645 元），高于 2022 年款的起价 429 美元（国行目前官网售价是 3499 元起）。苹果此次应该会把起步存储空间调整为 128GB——意味着 64GB iPhone 将成为历史。

还有一种可能是，它根本不叫“iPhone SE”。有消息指它将被称作“iPhone 16E”。

不用等太久就能知道答案了。新 iPhone SE 将为苹果今年的iPhone 发布打头阵。该公司今年预计会发表更薄的 iPhone 17 Air 以及常规的 iPhone 17、iPhone 17 Pro 系列产品。