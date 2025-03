美国知名电子游戏杂志 Game Informer 回归了,全体员工也回归了。当地时间周二,主编 Matt Miller 宣布 Gunzilla Games 已收购该杂志,帮助网站及其档案重新上线。

GameStop(美国游戏零售商)此前拥有 Game Informer,去年 8 月关停了这本广受玩家喜爱的拥有长达 30 年历史的杂志,全体员工也被解雇。该团队上周透露了回归消息,并已发布了一系列该杂志停刊期间发行游戏的评测,以及一份迟来的 2024 年最佳游戏名单。

Game Informer 的新东家 Gunzilla Games 是一家总部位于欧洲的游戏开发商,目前正在开发一款名为 Off the Grid 的大逃杀游戏。Miller 表示,该杂志将继续以独立编辑机构的身份在 Game Informer, Inc. 这个新实体下运营。“我们的目标是继续专注于突出最酷的游戏,庆祝游戏行业的历史和遗产,并聚焦那些正在规划游戏未来的创作者和玩家,” 他说。

除了恢复网站之外,Game Informer 还计划通过“新的会员和订阅福利”恢复印刷杂志。虽然 Game Informer 目前尚未提供订阅服务,但你可以在其网站上注册账户以接收更新,并访问该杂志的档案。从今天开始,Game Informer 将继续更新其网站,提供新闻、评测、前瞻、活动报道等内容。