初代 Nintendo Switch 独树一帜，任天堂证明了将游戏主机和掌机融合在一起这件事有多棒，而且非常成功。我们现在知道 Switch 2 将于 2025 年内上市，而且它将在一个充满功能强大 PC 掌机的世界生存。任天堂将面临激烈、有趣的挑战。

从某种程度上来说，Valve 的 Steam Deck 开启了一股掌上游戏机潮流。基于 Linux 的 SteamOS 让玩家可以像在游戏机上一样轻松玩 PC 游戏——越来越多的游戏经过了 Steam Deck 认证。

而在今年的 CES 2025 上，更重要的消息是，Valve 将允许用户从 4 月开始在其他掌机上安装 SteamOS。这么做会让整个掌上 PC 游戏市场变得更吸引人。

消费电子展上公布的首款搭载 SteamOS 的非 Valve 官方设备，是联想售价 499 美元（约3650 元）的 Legion Go S，其将于 5 月份推出。显而易见地，其他硬件制造商在不久的将来也会发布自己的 SteamOS 掌机。

SteamOS 的魔力可能很快就会出现在各种有趣的设备上。希望竞争加剧能促使 Valve 将下一代 Steam Deck 做得更好、令人惊喜。

CES 2025 还展示了其他手持游戏设备，比如宏碁的 Nitro Blaze 11。它有一块巨大的 10.95 英寸屏幕、可拆卸控制器。英特尔与腾讯也合作打造了一款 11 英寸屏幕手持设备（我的天！这么大都不能叫“掌机“了），支持所谓的裸眼 3D。雷蛇带来了一款可与掌机配合使用的扩展坞。另一方面，微软承诺将在今年晚些时候公布有关手持 Windows 体验变化的消息，这可能会改善那些现存 Windows 掌机的体验。

真的挺酷！不过说回来，任天堂是掌机领域的巨头，尽管所有 PC 游戏硬件都很有趣，但 Switch 2 看起来已经是一款非常引人注目的升级产品——它有更大的屏幕、（应该）更好的 Joy-Con 和新的《马力欧赛车》。

尽管任天堂还未公布详细的性能规格，但 Switch 2 理应更强大，也肯定会推出更多第一方制作的护航、精美大作。

就像我在之前文章里提到的，Switch 2 还没正式推出就已经开了个好头。它支持游玩你已经拥有的游戏（卡带和数字版游戏，大部分……）。通过向下兼容，Switch 2 一经发售就拥有巨大的游戏库。

软件才能支撑卖出更多硬件。这正是任天堂的招牌动作。

回溯到 2017 年，初代 Switch 推出时，市场上还没有类似产品。Switch 2 将在竞争更加激烈的领域展起航。希望这种竞争能让开发商制作出更好的硬件与更出色的游戏作品。

对于掌上游戏设备来说，当下就是绝佳的时代。