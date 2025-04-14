对一些印尼消费者——或者身处印尼希望更换最新款苹果手机的消费者来说，上周五可能是个相对特别的日子。

印尼时间4月11日，苹果终于得以在印尼销售iPhone 16系列机型。在得知可以正常购买后，一位消费者向媒体表示，他现在很高兴，因为可以“直接从印尼买到iPhone （16）”，并且他也进一步指出，“如果我们从其他国家/地区购买···就会很难获得保修。”而在此之前的一段时期内，iPhone 16系列设备在印尼属于禁售商品。

从现在来看，这样的转变，仅仅发生在该禁令距今不到半年的时间。但这其中也经历了足够多的转折——主要是在“接近解除禁令”以及“禁令仍不能解除”之间来回往复。不过，如果再从现在来看，这些波折或许也没有想象中的那么复杂，或许。

把视角转移到这场纷争的开端——或者说转移到可以作为这场开端的那个起始点，正如本栏目多次指出，去年10月，由于苹果曾承诺向印尼基础设施和本地采购投资1.7万亿印尼盾，但最终兑现金额仅为1.48万亿印尼盾（按照当时汇率，差额约为1500万美元），印尼政府已于当月底禁止了苹果在当地销售iPhone 16系列设备，理由是——在印尼，智能手机和平板电脑制造商必须满足最低40%的本地化供应件的要求。同时，企业也可以通过在印尼生产设备、开发固件或投资创新的方式来满足这一要求——但苹果均未能在印尼满足上述要求。

随后，便是我们所见到的拉锯战：

禁令不久后，苹果提议投资近1000万美元在印尼生产更多产品，以期解除这一禁令，但该提议遭到了印尼政府的回绝；

之后，苹果又提出将投资规划提升至1亿美元，而这一方案同样被印尼拒绝，理由是，印尼工业部认为，这项投资提议不符合公平原则，苹果在越南和泰国进行了更大规模的投资——其中，就越南而言，截至去年4月，苹果对越南供应商的支出已达到近400万亿越南盾（约合158亿美元）；

再之后，苹果再提议将投资额提升到10亿美元，包含建设两家工厂（为AirTag生产工厂，计划于26年投入运营）以及资助苹果学院等内容；

不过再再之后，尽管这一投资计划（10亿美元）被印尼总统普拉博沃·苏比安托批准，印尼财政部部长Agus Gumiwang Kartasasmita称，由于该工厂与iPhone设备的零部件没有直接关系，因此其部门没有依据来为苹果颁发允许iPhone 16系列设备在当地销售所需的本地零部件认证。因此，基于这笔已经提升到10亿美元的投资（规划），iPhone 16系列的印尼销售禁令仍无法被解除；

直到今年年初（或者说2月底），媒体爆料表示，苹果和印尼达成了和解，前者取得了在当地销售手机所需的本地化含量认证许可。同时，据透露，苹果也同印尼当局签署了一项3.2亿美元的投资协议（另据消息指出，苹果也将在印尼建设一座半导体研发中心）。尽管并未有关于为何投资规模从10亿美元来到3.2亿美元后仍能被印尼接受的理由流出，基于上述动作，正如前文所言，至4月11日——也就是禁令的166天后，这一风波终于告终。

那么问题来了，对苹果来说，印尼到底有多重要？

作为手机市场不可绕过的鸿沟，每年，全球范围内，苹果的iPhone产品销量大约为2.2亿部。其中，以目前可查到的数据（来自23年）计算，印尼会在其中占据1%左右的份额——大约为230万到260万部左右。同其他主要市场（比如中国或者欧美）来说，这一数字可能有些相形见拙，但同样基于这个数字，印尼会是东南亚iPhone设备销量最高的国家。以260万部的数据计算，当年，这些设备为苹果带来了30万亿印尼盾（按照当年的平均汇率计算，约合19.4亿美元）的收入。于此，这个问题似乎并不难回答。至少从数字的角度来看，19是远远大于3的，更不用说之后本应该还会有更长的剧本。

但纷争也从不会是单向的。

在它的背后，不难发现，尽管对印尼来说，苹果（包括设备和公司）会是一种被需要的需要，但对更多的“苹果”来说，如何看待这个东南亚第一、全球第四的人口大国（超2.8亿人口）可能也是一个无法回避的问题，假如它们想要留在这里的话。

也当然，至少苹果已经从自身的层面上给到了回答，并且也正如2月份时印尼当局发言人所指出的那样，“与苹果的谈判很棘手···”

顺带一提，去年11月初，基于同样的40%本地化供应件的规定，印尼也在当地禁止了谷歌的Pixel手机的销售。但至今，谷歌似乎并没有任何推进该事件的举动。作为背景，根据预计，24年期间，预计有2.2万部Pixel手机通过个人装运或随身携带物品进入了印尼。而根据笔者当时的报道，截至当时，有数据指出，印尼拥有超3.5亿部活跃手机，远超该国的人口规模。