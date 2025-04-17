根据一份可信的新报道，埃隆·马斯克据称已经终止了特斯拉高管们的一项内部分析，该分析显示公司的无人驾驶出租车计划将会亏损，且公司应专注于更便宜的“Model 2”。

早在 2024 年初，有消息指马斯克取消了特斯拉一项基于即将推出的“开箱即用”车辆平台建造新款经济型电动汽车的计划，该车常被称为“Model 2”或“2.5 万美元的特斯拉”。

相反，马斯克只推动了在其新平台上建造新型无人驾驶出租车（Cybercab）的计划，并将下一代经济型电动汽车的计划改为打造功能更少、价格更低的 Model Y 和 Model 3。

这一决定标志着特斯拉酝酿已久的转型——从一家电动汽车制造商转型为一家专注于自动驾驶汽车的人工智能公司。

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我觉得马斯克发起的这一转型是特斯拉目前陷入低迷的原因。过去五年里，特斯拉只推出了一款新车——Cybertruck，而这款车在商业上彻底失败了。

时至今日，The Information 发布了一篇基于特斯拉内部人士的深度报道，详细阐述了特斯拉取消平价版电动汽车并专注于 Robotaxi 的决策过程。

Model 2 被毙

报道描述了 2024 年 2 月底的一次会议，当时几位特斯拉高管敦促马斯克批准售价 2.5 万美元的特斯拉车型：

2024 年 2 月的最后一周，在就 Model 2 车型进行了几年的反复辩论之后，马斯克在加州帕洛阿尔托的特斯拉办公室召集了多位高管参加会议。知情人士称，这款售价 2.5 万美元的车型被提上了议程——最后一次机会来表达这款车型的利弊。马斯克的高级副手们就同时生产 Model 2 和 Robotaxi 的经济逻辑展开了激烈争论。

2020 年发布下一代电池后，马斯克宣布特斯拉将同年推出一款售价 2.5 万美元的电动汽车，但到了 2024 年，他显然对这个想法失去了兴趣。

他在 2024 年 10 月表示：“我认为拥有一款售价 2.5 万美元的普通车型毫无意义。是的，这很愚蠢。因为它会与我们的理念完全背道而驰。”

The Information 指出，特斯拉汽车项目负责人丹尼尔·何（Daniel Ho）、工程高级副总裁德鲁·巴格利诺（Drew Baglino）、业务发展和政策负责人罗汉·帕特尔（Rohan Patel）、汽车工程副总裁拉尔斯·莫拉维（Lars Moravy）以及首席设计师弗朗茨·冯·霍尔茨豪森（Franz von Holzhausen）都曾敦促马斯克批准生产这款售价 2.5 万美元的新车型。

据报道，马斯克的忠实拥护者奥米德·阿夫沙尔（Omead Afshar）最初是马斯克的幕僚长，现在在特斯拉担任多项高管职务。他说：“这是要造反吗（Is there a mutiny）？”

高管们指出，一份内部报告对特斯拉的 Robotaxi 计划描绘得并不乐观。但正如帕特尔所评论的那样，这份报告具有可信度：

我们有很多模型表明，FSD（全自动驾驶）和 Robotaxi 的回报将会很慢，发展也会很不稳定。考虑到监管环境，或者说监管环境的缺失，在美国以外的地区推广 Robotaxi 将会非常非常困难。

马斯克驳斥了这一分析，批准了 Cybercab 项目，并放弃了售价 2.5 万美元的可驾驶特斯拉汽车，转而推出基于 Model Y 且功能较少、价格更便宜的汽车。

这项分析基于马斯克的许多假设，例如，由于 Robotaxi 的使用率高出五倍，美国汽车保有量将从每年 1500 万辆减少到约 300 万辆。

他们减去了那些由于各种原因不愿换用 Robotaxi 的人，得出的结论是，美国每年有 100 万辆自动驾驶汽车的潜在需求。

一位知情人士表示，最终，想要搭乘别人的车出行的人会达到饱和状态。

考虑到竞争因素，特斯拉认为无人驾驶出租车很难取代在美国每年卖出的约 60 万辆汽车。

特斯拉计算出，自动驾驶出租车的销售收入约为 2 万至 2.5 万美元，而特斯拉在其整个生命周期内完成的客流量分成收入约为该数字的三倍。

内部分析对特斯拉自动驾驶出租车的估值远低于马斯克此前公开声明的估值。

马斯克曾在 2019 年表示：“如果我们按计划让所有配备 FSD 套件的汽车都具备自动驾驶功能，那么随着使用时间从每周约 12 小时增加到每周约 60 小时，任何一辆特斯拉的价值都应该在 10 万至 20 万美元之间。”

此外，特斯拉的内部分析指出，拓展其他市场存在困难，这可能会限制自动驾驶出租车项目的规模和盈利能力。最终，该公司预测该项目可能会在未来数年内亏损。

余温

多年来外界对特斯拉最大的担忧之一是，马斯克身边围绕着一群对他唯命是从的人，他也不听取别人的意见。

这看起来是个典型的例子。也是个糟糕的决定，源于马斯克认为自己比房间里任何人都聪明，并得到了阿夫沙尔等马屁精的支持。

马斯克一直在向特斯拉股东兜售完美的无人驾驶出租车未来，但事实并非如此乐观，前提是他们能够领先竞争对手解决自动驾驶问题，而这本身就充满不确定性。

马斯克做出不切实际的增长承诺已不是新闻，但损害已经盈利且快速增长的汽车业务，就另当别论了。

这篇报道也证实了我们的猜测，即战略转变导致了特斯拉去年部分人才流失。