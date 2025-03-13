特斯拉股价在当地时间 3 月 10 日暴跌 15%，为五年来最大跌幅。自去年 12 月的高点以来，其股价已下跌超过 50%。对埃隆·马斯克为特朗普政府采取的大幅削减成本策略感到厌恶的特斯拉车主们，正以巨额损失出售他们的汽车。全美各地的特斯拉展厅正成为大批抗议者的聚集地，他们希望看到这家公司彻底陨落。

但至少马斯克还可以指望有一个人支持他。

“我明天早上要买一辆全新的特斯拉，以表示对埃隆·马斯克的信心和支持，他是一位真正伟大的美国人，”美国总统特朗普当地时间周一在他的“真相社交媒体” Truth Social 上写道。“他用自己非凡的技能帮助美国再次伟大，为什么要受到惩罚？”

但要让特斯拉再次伟大，可能不仅需要在总统车队中加入一辆 Cybertruck。该公司需要真正致力于更实惠的电动汽车；需要更严肃和更安全的无人驾驶汽车方案；可能还需要更换领导层，使公司回到正轨。让我们来梳理一下特斯拉的问题。

销量下滑

特朗普当选后，特斯拉股价飙升，投资者奖励马斯克做出正确的政治选择。去年 12 月中旬，特斯拉股价创下 488 美元的历史新高。到 3 月初，特斯拉股价已跌至约 226 美元。

此次大跌导致特斯拉市值蒸发超过 8000 亿美元，这是特斯拉多年来的最大跌幅。马斯克自己的净资产也损失了 1000 多亿美元。（别担心，即便这样他仍然是世界上最富有的人。）马斯克在 X 上回应了一篇关于特斯拉过往单日大幅下跌的帖子，说：“长期来看会没事。”

发生了什么？暂且不论马斯克的美国政府效率部（DOGE）“副业”和由此引发的争议，最简单的解释就是特斯拉销量不佳。该公司 2024 年的汽车产量比上一年减少了 4%。

在特斯拉美国最大市场加州，其销量在 2024 年第四季度下降了近 8%，全年下降了 12%。沿海精英对该品牌的热爱已经消退。

不单单是美国。今年 2 月，特斯拉在西班牙的销量下滑了 10%，瑞典下滑了 42%，还没完：法国 45%，挪威和丹麦 48%，葡萄牙 53%，意大利 55%，德国更是下跌了 76%。

在全球最大汽车市场中国，特斯拉持续亏损。根据中汽协数据，该公司过去五个月的同比销量连续下滑。部分原因可能与工厂暂时停工以适应新款 Model Y 装配线有关，但来自比亚迪等国内汽车制造商的竞争加剧给特斯拉带来了越来越大的压力。

与比亚迪不同，特斯拉不销售任何混合动力或燃油车。当消费者对电动汽车的未来感到焦虑时，特斯拉无计可施。

车型阵容老化

人们经常批评特斯拉，认为该公司的车型阵容有点过时了。今年是 Model X 推出十周年，而 Model S 也即将迎来十五岁生日。这两款车自首次推出以来只进行过小幅更新。（特斯拉的一位高管承诺今年晚些时候会进行更新。）

Model 3 和 Model Y 是特斯拉的主要收入来源，目前都推出了焕新版，但定期更新的滞后为特斯拉的竞争对手打开了机会之门。随着现代、起亚、本田和通用汽车在美国市场推出更新、更有趣的电动汽车，对插电式电动汽车感兴趣的消费者突然有了丰富的选择。而在中国市场，消费者的选择更多。

与此同时，特斯拉在过去五年中推出的唯一一款新车是 Cybertruck，自推出以来已被召回七次。马斯克表示，频繁的软件更新（OTA升级）使得定期更新车型变得没必要。

虽然特斯拉销量下滑，但非特斯拉电动汽车的销量继续攀升。根据 Cox Automotive 的凯利蓝皮书（Kelley Blue Book），美国人购买了创纪录的 130 万辆电动汽车，同比增长 7.3%。电动汽车现在占据美国 8.1% 的市场份额。

美国人并没有对电动汽车感到厌恶——他们只是厌倦了特斯拉。

缺少入门级车型

多年来，马斯克一直承诺要制造一款价格实惠的电动汽车，售价可能在 2.5 万美元左右。他在 2018 年的一次采访中首次谈到这一点，他说：“一款 2.5 万美元的汽车是我们可以做到的。” 2020 年，在该公司的首届电池日活动上，他推测特斯拉最终可以在一年内生产 2000 万辆这样的汽车——大约是丰田、通用或大众当前产量的两倍。

马斯克表示，更实惠的电动汽车将基于该公司的下一代汽车平台打造。但他没有优先考虑投资者口中的“Model 2”车型，而是将特斯拉的资源投入到昂贵、两极分化的 Cybertruck 上。在头先的兴奋劲过去之后，这款电动皮卡成了失败品。马斯克预测特斯拉最终每年将卖出 50 万辆 Cybertruck。去年，该公司仅售出约 4 万辆。

马斯克还积极地打乱了特斯拉更便宜车型的生产计划。据报道，去年他叫停了制造低成本电动汽车的计划，转而全力投入 robotaxi 研发。但在遭到反对后，他又声称更便宜的特斯拉车型重新提上日程——只是现在，这些车辆预计将基于与 Model 3 和 Model Y 相同的平台打造。如今，投资者担心这款新车会蚕食 Model 3 和 Model Y 的份额，而非提高公司利润。

与此同时，起亚和大众汽车已宣布实际生产价格实惠电动汽车的计划。我们国内这边也已在低预算、高度实惠的电动汽车领域取得了突破。例如，比亚迪海鸥是去年夏天国内最畅销的车型，续航里程约 300 公里，售价 7 万元。在美国市场，即使加上 100% 的关税，海鸥的价格仍然比大多数美国制造的电动汽车便宜得多。

Robotaxi 忧虑

当然，马斯克认为特斯拉甚至不需要一辆售价 2.5 万美元的汽车。该公司的未来在于人工智能——特别是自动驾驶汽车和人形机器人。去年 10 月他曾评论道：“我认为拥有一款售价 2.5 万美元的普通车型毫无意义。这很愚蠢。这与我们的理念完全背道而驰。”

马斯克现在认为特斯拉即将解决自动驾驶问题。近十年来，他一直声称完全自动驾驶汽车指日可待。“Optimus（编者注：特斯拉的人形机器人）的收入潜力超过 10 万亿美元，”他在最近的财报电话会议上如是说。

当马斯克吹嘘机器人时，Waymo 和其他公司已经在道路上运营真正的无人驾驶汽车了。这家隶属于 Alphabet 的公司刚刚在德克萨斯州奥斯汀建立了其与 Uber 的首个合作伙伴关系——而奥斯汀正是特斯拉总部所在地，也是马斯克表示他计划今年夏天在那里推出无人驾驶出租车项目的城市。

几乎没有证据表明特斯拉即将交付 Waymo 已经实现的成果。所有 2016 年后生产的特斯拉汽车都具备全自动驾驶所需硬件的承诺，被证明是完全不真实的。马斯克表示，公司将更换购买了 FSD（完全自动驾驶）套餐的车载电脑芯片，他承认这个过程将会“很痛苦”。特斯拉正面临一项集体诉讼，声称该公司关于其车辆能力的说法是谎言。

Elon、Elon，还是 Elon

埃隆、DOGE、法西斯式敬礼……

马斯克的滑稽动作让特斯拉品牌变得有毒。在美国，失望的车主正在以巨额亏损价格出售他们的汽车。另一些人则换上其他汽车品牌的标志或使用展露绝望情绪的贴纸，来表达他们对马斯克的不满。

甚至还有更多人在特斯拉展厅外抗议，发生了越来越多的门店、充电站纵火案和破坏行为。

在这些事件发生之前，特斯拉的销量就已经在下滑。日益增长的不满情绪导致一些分析师预测该公司今年一季度的业绩将更加惨淡。

然后呢？

目前尚不清楚什么因素可以扭转特斯拉的命运。一些支持者已经开始公开质疑特斯拉在马斯克的领导下能否继续生存下去。但股东们不太可能抛弃这位备受争议的首席执行官，尤其是在去年夏天投票批准了他数十亿美元的薪酬方案之后。这一结果是对马斯克领导能力的巨大信任，也是对他行为的巨大认可。但那是在美国政府效率部之前，在他做出那个惊人动作之前，在股价暴跌之前。

马斯克承诺推出更便宜的特斯拉、下一代汽车平台和实际可行的无人驾驶出租车服务，这些承诺的重要性不言而喻。特朗普可以购买他想要的所有特斯拉汽车，但如果特斯拉的未来建立在一连串的谎言和幻想之上，该公司不太可能毫发无损地从这场危机中走出来。