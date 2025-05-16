迄今为止，Netflix 的游戏策略显得颇为零散。自 2021 年 Netflix 游戏业务首次亮相以来，这家流媒体公司推出了独立游戏佳作、流媒体联动作品以及重磅游戏的移植版。期间，Netflix 进行了工作室收购，尝试开发原创的 3A 游戏，还探索了云游戏领域。几年过去了，其策略究竟是什么——或者是否真的有效——仍然不太明朗。

因此，当《堡垒之夜》开发商 Epic Games 前游戏开发执行副总裁阿兰·塔斯坎（Alain Tascan）去年加入 Netflix 担任新任游戏总裁时，他的评估是“重新调整，专注于更少的领域，并更有针对性”。正如他所解释的那样：“我们需要找到自己的声音。”

按照塔斯坎的说法，这意味着专注于以下四类游戏。这些类别包括叙事游戏，比如与 Netflix 真人秀相关联的互动小说类作品，还有多人派对游戏以及面向儿童的游戏。

构成这四类的最后一种是 Netflix 所称的“主流”发行游戏——任何有可能吸引大量观众的作品。这可能是像去年的《鱿鱼游戏：Unleashed》这样的授权联动游戏，或者是原创游戏，比如之前亮相的《Spirit Crossing》——一款雄心勃勃的大型多人在线游戏，看起来就像吉卜力工作室电影和更大规模《动物森友会》的跨界融合。

塔斯坎将这一策略与 Netflix 早期的原创节目制作策略进行了类比。Netflix 最初只制作了《纸牌屋》和《女子监狱》等几部剧集，如今已发展到制作海量电视剧、电影和直播节目的规模。

对于游戏，Netflix 的理念是专注于符合四大类别（诚然，这四大类别很宽泛）的游戏，并最终在此基础上进行扩展。“我们目前就从这四大类别开始，”他说道。“如果情况允许，我们以后可能会添加更多，但我认为从这四大类别开始就已足矣。”

这可能代表在某些领域要有所收缩。去年，Netflix 关闭了一家专注于 3A 游戏的内部工作室，该工作室由来自《光环》和《战神》等系列的行业资深人士领导，而且在尚未发布一款游戏的情况下就关闭了。

尽管 Netflix 已成为移动端独立游戏的知名发行商，但听起来这也将成为整体计划中较小的一部分。“我们将继续支持其中一些，但我认为独立游戏玩家并不是真的来 Netflix 寻找独立游戏的，”塔斯坎说。一切都必须与整体战略相匹配。“如果一款独立开发的游戏恰好符合其中一个类别，我们可能会考虑它，”他说。

最终目标是成为游戏的 Netflix——一种一站式商店，在这里可以快速轻松地找到新游戏来玩。实现这一目标的一部分是拥有广泛的游戏种类，以吸引 Netflix 的现有受众和潜在新订阅用户。但同样重要的是，按照塔斯坎的说法，要减少玩游戏的阻力。与 Netflix 节目不同，它只需按下播放键，而开始玩游戏涉及更多步骤，比如在应用商店中找到它并下载。

虽然目前情况如此，但塔斯坎希望该服务的游戏最终能够“即时”畅玩，并实现跨平台，即你能在任何设备上畅玩。由于技术障碍和应用商店的限制，目前这一进程并不顺畅。“在任何屏幕上都能即时访问是最终目标，”他说。“我来自一个通过打破壁垒取得成功的世界。《堡垒之夜》是最早真正实现跨平台游玩的游戏之一，我认为这是它成功的重要原因。”

他相信，这样的未来将在未来五年内实现，并列举了各种融合因素，例如流媒体技术的的发展和成本降低；得益于《堡垒之夜》这样的游戏，现在观众期待体验能够在不同设备间无缝切换；以及 Netflix 不断增长的全球受众。“我们越来越接近了，”塔斯卡恩说。“一切都在朝着同一个方向演变。”

第一步，Netflix 将在今年年底前推出首款电视游戏。目前，Netflix 的所有游戏都是移动端游戏。而这些尚未公布的新游戏将可以通过智能电视畅玩，并通过智能手机操控，无需游戏手柄——这曾是另一个痛点。

塔斯坎或许更有野心，他相信这些不为人知的游戏，或许能产生与《堡垒之夜》中特拉维斯·斯科特（Travis Scott）演唱会类似的影响力——那是一个让玩家措手不及的时刻，并以游戏罕见的方式渗透到流行文化中。“我希望我们年底推出的一些游戏能够创造这样的精彩瞬间，”他说道。