今天对于电子游戏行业来说是个难过的日子。Xbox 旗下多家工作室裁员数百人，关闭了一家工作室（The Initiative），并取消了多个项目。

首先，我要指出的是，Xbox 并非近年来唯一一家进行多轮裁员的游戏公司，也不是唯一一家关闭工作室的公司。

Xbox 宣布取消的两款游戏是早就公布的《完美黑暗》和《Everwild》，两款作品都是陷入困境的项目。没办法，游戏开发有时就是无法顺利进行下去。

尽管微软和 Xbox 的业绩可能强劲，但继续投资于那些没有成效的项目，在财务上是不负责任的。不仅是对股东，对现有员工也是如此。

这些都是事实。但同样现实的是，Xbox 过去十年的表现一直不尽如人意。

Xbox 自 2013 年 Xbox One 发布以来至今一直未能恢复元气。为了挽回局面，该公司采取了一种以订阅服务（Game Pass）为核心的策略，并推出了包含高端和入门两个版本的新主机（Xbox Series X 和 Series S）。

但微软未能如期推出游戏。《光环：无限》和《星空》这两款重磅游戏发行时间较晚，未能引起粉丝共鸣。部分工作室负责人将此归咎于无效且规模较小的营销活动，这是 Game Pass 侵蚀第一方游戏利润空间的结果。但游戏本身的质量也不够好。

即使你拥有世界上最好的策略，但如果无法推出热门游戏，那一切都是徒劳。

Xbox 项目失败了。结果，Xbox 现在成了一家第三方发行商。因此，现在的 Xbox 就像一个第三方发行商，只不过它还有一台主机和一个订阅服务，但本质上还是个第三方发行商。其虽然还在坚持硬件业务，但与华硕在 Xbox 掌机上的合作，以及其平台未来将聚焦 Windows 的消息，都表明他们对硬件的承诺已不同于以往。

向忠实却困惑的粉丝们传达这一转变并非易事，该公司似乎采取了“温水煮青蛙”的策略，逐步在索尼 PlayStation 上发布越来越多的游戏。Xbox 玩家或许不喜欢这种做法，但希望这能帮助该公司为其游戏和工作室带来更好的财务业绩……尽管这可能来得有点晚，无法挽救其主机业务。

微软的许多裁员都集中在新收购业务上。如今看来，Xbox 的疯狂支出显得过于癫狂和鲁莽。

起初规模不大，但也颇具潜力。像 InXile、Double Fine、Ninja Theory 和黑曜石这样的工作室都是优秀的游戏开发商，但他们的生存依赖于一次又一次的发行协议和一次又一次的众筹。他们不断推出有趣且有影响力的作品……但或许缺少了那一点点区分伟大与真正伟大的品质。

就我个人而言，我很期待看到这些团队在微软能提供的额外时间和资源支持下能结出怎样的果实。

菲尔·斯宾塞曾表露过，公司考虑收购那些与 Xbox 现有业务不同的工作室和 IP。例如买下一家日本工作室，以便在亚洲更具吸引力。

但后来，微软收购了贝塞斯达（Bethesda）和动视暴雪（Activision Blizzard）。结果就是，Xbox 推出了数量多得离谱的射击游戏和角色扮演游戏。这些收购真的是出于长远规划的一部分吗？还是更多出于恐惧，担心如果不收购它们，Google 或亚马逊这样的公司可能会取而代之？

在收购贝塞斯达和动视暴雪后，Xbox 一跃成为全球最大的游戏发行商。《完美黑暗》或许因为自身问题被取消，但 Xbox 现在已经有了《使命召唤》，也不需要它了。Xbox 运营着如此多的大型系列游戏，却仍在投资《午夜之南》《Keeper》等独立游戏，这其实值得称赞。我敢肯定，在其他公司旗下，黑曜石会被要求把《宣誓》打造成《上古卷轴》，把《天外世界》打造成《辐射》。而 Xbox 并没有这么做。

或许那一刻终将到来。当下的 Xbox 正处于一种混乱的状态，夹在既有状态和未来目标之间。Xbox 旗下有三个发行团队，正在开发大量游戏，而专注于更宏大的项目或许更具商业意义。可别忘了，Xbox 隶属于微软，而微软已斥资逾 800 亿美元收购游戏公司。它得从这些投入中看到回报，而这种回报大概率会来自那些更具影响力的游戏系列（以及可能更整合的运营方式）。

有人可能会说，Xbox 需要各种各样的游戏来充实 Game Pass 游戏库，但即便确实如此，也没必要自己动手去做这些游戏。像《光与影：33号远征队》这样的第三方游戏，其对 Game Pass 的贡献恐怕都比 Xbox 今年发行的大部分第一方游戏要大。

当看到市场下行时，Xbox 本该放弃收购动视暴雪吗？把所有新游戏一上线就同步放进 Game Pass 的做法有错吗？在 PS5 上发布自家游戏是明智之举吗？业内许多人都对 Xbox 的决策感到困惑。而在其承诺照顾的工作室遭到更多残酷的裁员之后，这种困惑正转变为不满情绪。

不管怎样，那些决策已然敲定。如今的 Xbox 和我们以往所熟知的那个已然大相径庭了。这个新 Xbox 是《使命召唤》《糖果传奇》《我的世界》《上古卷轴》《光环》《暗黑破坏神》《极限竞速》《辐射》《魔兽世界》等众多游戏背后的公司……它拥有数十年来的经典作品。所有这些游戏几乎在每个平台上都能找到，而且也能通过微软自家的订阅服务来畅玩。这就是如今这个新 Xbox 的主打亮点所在。

但颇为遗憾的是，那个旧的 Xbox 依然还在。十五或二十年前，Xbox 是一款能玩《战争机器》《光环》和《神鬼寓言》的游戏主机。到了 2025 年，它依旧还是那个能运行这些游戏的主机。但大局已定。旧 Xbox 已不再是这个新组织的核心。

我只希望这不会让更多不愉快的事情发生。