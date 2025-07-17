Nothing 的产品极强调设计。还记得四年前评测该公司的首款产品 Ear (1) 时，在外观设计方面我给予了它不错的评价。时至今日，该公司推出了新旗舰手机 Nothing Phone (3)，作为其首款在国内正式亮相的手机产品，它有着哪些与众不同之处呢，还请耐心往下看了。

需要提前说明的是，这次厂方没有公布明确的国内发售计划，所以我们手里的这台白色 Phone (3) 运行的是国际版系统，包含了 Google 服务全家桶等非国行版软件与服务。本文仅作主要功能展示与主观评价，供各位参考。

看

一见到 Nothing Phone (3) 的背面，你便会感到耳目一新。它沿用了 Nothing 标志性的视觉设计元素，金属和玻璃层叠结构，镜头、补光灯和 Glyph 矩阵分布在网状式结构中，红色的录音提示灯作为点缀，让手机外形变得有聊。未点亮时，大大的圆形 Glyph 灯区域也不会显得违和，恰好和镜头相呼应。

把它背面朝上放着，甚至可以当作具有艺术感的“小玩意”来看待。平日里时不时瞥一眼，心情都有可能变好些。

拍视频或录音时，手机背面的红色提示灯会闪烁，用柔和的信号提醒对方正处于录制状态，像极了经典的录音机和手持摄影机。算是一种致敬吧。充电的时候，Glyph 灯会显示充电动画，可爱又实用。

手机背面的三镜头设计初看有些奇怪，潜望镜头位置有些偏左。但纵览之下，背面整体设计却又意外不突兀。

手机支持 120Hz 高刷新率自适应显示，平日里用这块 6.67 英寸的 AMOLED 屏幕浏览文章、逛社交媒体的体验非常棒，画面非常细腻。以防你不知道，我的主力机是不支持高刷的 iPhone（具体型号就不说了），这么一对比，体验提升非常明显。这感觉就像你吃过了更香甜、口味层次更丰富的芒果，吃过便不愿再品之前的常规品种。

Phone (3) 运行的是基于 Android 15 的 Nothing OS 3.5 操作系统，体验非常接近原生Android（感兴趣可以看我们之前的Essential Phone 评测）。特别定制的字体、图标和动画，这些都让视觉愉悦度大大提升。

手机支持系统级的 App 小窗模式，可以将一款应用（甚至是游戏）悬浮于其它界面之上，还能调节窗口大小；使用时各环节仍旧保持流畅运作，毕竟 Phone(3) 可是由高通骁龙 8s Gen 4 驱动——App 启动和切换速度非常快。就个人而言，日常使用的总体感觉，可以用顺畅、新鲜来描绘。

玩

来到这款手机的重头戏部分。此次新加入的 Glyph 矩阵取代了过往机型上的标志性 Glyph Interface 灯条。简单理解，前者是一块可以互动的圆形小屏幕。它由 489 颗可独立控制的 Micro LED 组成灯光矩阵，可以显示时钟、计时器、电量，还能玩转酒瓶、猜拳等小游戏，除了可以将其视作小工具外，也增添了不少玩乐属性。Nothing 公司还向开发社区开放了 SDK，日后会有更多小工具、游戏登场。

具体到使用场景，比如可以用转酒瓶来玩“真心话大冒险”；左右为难时，可以向“神奇 8 号球”提问，让“命运”给你答案。此外还有以光影呈现太阳运行轨迹的太阳时钟、测物体是否摆放水平的水平仪。非常值得一玩。而且我感觉它们并非那种玩一两次就不会再碰的功能，有时真的有用。

使用起来很简单直觉：按下背面的专属按钮切换 Glyph 玩具（可以自定义是否开启以及展示顺序），长按即可启动。

玩具之外，联系人来消息也支持单独设定声光组合，长按 Glyph 键可查看来电者身份。

我觉得非常实用的功能是，当用后置相机倒计时拍照（场景如拍全家福）时，Glyph 矩阵会显示倒数动画，让用户有快门时刻预期。

感觉厂方似乎在不经意间强调：不用手机时，就将它背面朝上放置的用法——适当远离“数字噪音”——反正有 Glyph 矩阵帮帮手呢。顺带提一个设计上的巧思：右手握持的话，很方便就能顺势屏幕朝下放置并点按开启 Glyph 矩阵。

例如，我下班后不想再多看屏幕，于是就开启 Glyph 矩阵的时钟常亮，并将手机背面朝上放置，想看时间了扫一眼就可，不用再点亮屏幕（顺便不小心看到不想看的消息就烦了）。

手游环节，由于我不是资深手游玩家，所以简单玩了一下《三角洲行动》。游戏过程中开启自带游戏模式的性能模式，榨干性能导致手机发热较严重，毕竟这类拟真游戏会让 GPU 满负荷运转；我开启了游戏高清画质模式，画面帧数基本能稳定在 60fps，偶有掉帧现象。

摄

Nothing Phone (3) 的主相机系统包含三颗 50MP 镜头，支持拍摄 XDR 视频，拥有微距、运动抓拍等模式。

在一个多雨的午后，我站在街边拍摄了一段车水马龙的 XDR 视频，回看时体验到 4K 60fps 高动态视频的表现力——确实还不错。

静态照片这一部分多说无用，直接上拍摄样张：

默认照片模式

微距

AI 超分辨变焦

运动抓拍

自拍方面，有意思的功能是在 Glyph 矩阵中可以选择“魔镜”，此时点阵屏会充当取景框，让你掌控画面，长按按钮即可完成自拍。有种用拍立得的感觉，玩味度再加一。

简短总结：Nothing Phone (3) 的摄像摄影功能与模式全面，厂方也预设了人像、超广角、黑白照片等模式供选择，让可能热爱拍照的你，爱上这款手机的相机。

AI

Nothing 此番在 Phone (3) 中内置了名为“Essential Space”的灵感空间。简单来讲，后者是一块收集你想法的区域，背后运作由 Nothing 的 AI 驱动。它可以帮你转录语音、描述图片，并生成摘要、行动清单。

手机锁定键下方有一颗专属的 Essential Key，可见这个 AI 功能的重要性。单击这颗按钮便能截屏并将其保存至 Essential Space，长按的话则是启动语音备忘录，会自动转为文字。比如下方所示的使用场景：

我很喜欢长按录音功能，因为我平日里脑子里不时会冒出一些灵感，包括工作上的选题、“浴中奇思”等内容，能够即刻录下想到的点子（不用费心慢慢在玻璃上敲字了），它还能帮你记录好、保存好，实在是方便。

翻转录音是另一个和 Glyph 矩阵强关联的功能。长按 Essential Key 并翻转手机，就会启动会议录音模式，同时矩阵屏会显示录音状态与波形图，做到“低调地提醒发言人”这里正在录音嗷。像主流的录音转录工具那样，系统会自动识别发言人，并总结提炼内内容要点、生成摘要。

Nothing 方面在发布活动上说，这些功能着重强调激发用户的创造性。我想通过这款手机，他们真的在朝着这个方向前进。

最后说回 AI，自然离不开搜索助理。Nothing Phone (3) 上集成了智能搜索功能 Essential Search，你可以向它提问，下面是我使用时的例子：

目前版本的不足之处在于，提供的结果相对其它 AI 助理过于精简——有时候我可能就是需要长一些、更详细一些的答案——人某些时候就是那么奇怪。好在 Nothing 表示会在今年晚些时候推出更新，包括更丰富的个性化选项，对这些功能感兴趣的用户，可以期待一下了。

结

对于使用了多年 iPhone Pro 机型的笔者来说，突然换用一款 Android 旗舰手机，可谓新鲜感爆棚——尤其是 Nothing Phone (3) 这样一部主打设计、别具一格的手机。

Glyph 矩阵是 Nothing Phone (3) 绝对独特的卖点，它本身以及与之配套的设计语言在帮助提升颜值的同时，真正增添了手机趣味性与实用性。在 AI 的加持下，翻转录音功则能让你的即刻灵感得到完整保留，助你较省力地达成目标。

抛开这些厂商重点宣传的卖点不谈，我认为 Phone (3) 完全能胜任“主力机”的工作。它屏幕够大够亮（4500 尼特峰值亮度），日常阅读刷社媒、看 HDR 视频体验优秀；电池（5150mAh）也足够耐用，快充、反向有/无线充电特殊情况能应急。即便不当主力机，你也可以视它为可靠的“随记语音备忘录、录音转文字并提供摘要”工具来使用，完全没问题。

没错，我承认这是一款非常小众的产品，在生活中你未必能经常见到它。但其存在让智能手机市场变得有点不一样，这就够了。

现在最大的缺点，就是 Nothing 没有发售国行产品的计划。如果你想入手一台 Nothing Phone (3) 来试试水，可能需要费点脑子了。

愿意纯粹为颜值买单的话，它也值得。