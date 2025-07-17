Nothing 的产品极强调设计。还记得四年前评测该公司的首款产品 Ear (1) 时，在外观设计方面我给予了它不错的评价。时至今日，该公司推出了新旗舰手机 Nothing Phone (3)，作为其首款在国内正式亮相的手机产品，它有着哪些与众不同之处呢，还请耐心往下看了。

需要提前说明的是，这次厂方没有公布明确的国内发售计划，所以我们手里的这台白色 Phone (3) 运行的是国际版系统，包含了 Google 服务全家桶等非国行版软件与服务。本文仅作主要功能展示与主观评价，供各位参考。

一见到 Nothing Phone (3) 的背面，你便会感到耳目一新。它沿用了 Nothing 标志性的视觉设计元素，金属和玻璃层叠结构，镜头、补光灯和 Glyph 矩阵分布在网状式结构中，红色的录音提示灯作为点缀，让手机外形变得有聊。未点亮时，大大的圆形 Glyph 灯区域也不会显得违和，恰好和镜头相呼应。

把它背面朝上放着，甚至可以当作具有艺术感的“小玩意”来看待。平日里时不时瞥一眼，心情都有可能变好些。

拍视频或录音时，手机背面的红色提示灯会闪烁，用柔和的信号提醒对方正处于录制状态，像极了经典的录音机和手持摄影机。算是一种致敬吧。充电的时候，Glyph 灯会显示充电动画，可爱又实用。

手机背面的三镜头设计初看有些奇怪，潜望镜头位置有些偏左。但纵览之下，背面整体设计却又意外不突兀。

手机支持 120Hz 高刷新率自适应显示，平日里用这块 6.67 英寸的 AMOLED 屏幕浏览文章、逛社交媒体的体验非常棒，画面非常细腻。以防你不知道，我的主力机是不支持高刷的 iPhone（具体型号就不说了），这么一对比，体验提升非常明显。这感觉就像你吃过了更香甜、口味层次更丰富的芒果，吃过便不愿再品之前的常规品种。

Phone (3) 运行的是基于 Android 15 的 Nothing OS 3.5 操作系统，体验非常接近原生Android（感兴趣可以看我们之前的Essential Phone 评测）。特别定制的字体、图标和动画，这些都让视觉愉悦度大大提升。

手机支持系统级的 App 小窗模式，可以将一款应用（甚至是游戏）悬浮于其它界面之上，还能调节窗口大小；使用时各环节仍旧保持流畅运作，毕竟 Phone(3) 可是由高通骁龙 8s Gen 4 驱动——App 启动和切换速度非常快。就个人而言，日常使用的总体感觉，可以用顺畅、新鲜来描绘。

来到这款手机的重头戏部分。此次新加入的 Glyph 矩阵取代了过往机型上的标志性 Glyph Interface 灯条。简单理解，前者是一块可以互动的圆形小屏幕。它由 489 颗可独立控制的 Micro LED 组成灯光矩阵，可以显示时钟、计时器、电量，还能玩转酒瓶、猜拳等小游戏，除了可以将其视作小工具外，也增添了不少玩乐属性。Nothing 公司还向开发社区开放了 SDK，日后会有更多小工具、游戏登场。

具体到使用场景，比如可以用转酒瓶来玩“真心话大冒险”；左右为难时，可以向“神奇 8 号球”提问，让“命运”给你答案。此外还有以光影呈现太阳运行轨迹的太阳时钟、测物体是否摆放水平的水平仪。非常值得一玩。而且我感觉它们并非那种玩一两次就不会再碰的功能，有时真的有用。

转酒瓶

使用起来很简单直觉：按下背面的专属按钮切换 Glyph 玩具（可以自定义是否开启以及展示顺序），长按即可启动。

玩具之外，联系人来消息也支持单独设定声光组合，长按 Glyph 键可查看来电者身份。

“水波纹”来电铃声效果

我觉得非常实用的功能是，当用后置相机倒计时拍照（场景如拍全家福）时，Glyph 矩阵会显示倒数动画，让用户有快门时刻预期。

感觉厂方似乎在不经意间强调：不用手机时，就将它背面朝上放置的用法——适当远离“数字噪音”——反正有 Glyph 矩阵帮帮手呢。顺带提一个设计上的巧思：右手握持的话，很方便就能顺势屏幕朝下放置并点按开启 Glyph 矩阵。

例如，我下班后不想再多看屏幕，于是就开启 Glyph 矩阵的时钟常亮，并将手机背面朝上放置，想看时间了扫一眼就可，不用再点亮屏幕（顺便不小心看到不想看的消息就烦了）。

我觉得是 TA 赢。

手游环节，由于我不是资深手游玩家，所以简单玩了一下《三角洲行动》。游戏过程中开启自带游戏模式的性能模式，榨干性能导致手机发热较严重，毕竟这类拟真游戏会让 GPU 满负荷运转；我开启了游戏高清画质模式，画面帧数基本能稳定在 60fps，偶有掉帧现象。

Nothing Phone (3) 的主相机系统包含三颗 50MP 镜头，支持拍摄 XDR 视频，拥有微距、运动抓拍等模式。

在一个多雨的午后，我站在街边拍摄了一段车水马龙的 XDR 视频，回看时体验到 4K 60fps 高动态视频的表现力——确实还不错。

静态照片这一部分多说无用，直接上拍摄样张：

默认照片模式

微距

AI 超分辨变焦

从上至下：2x、3x、6x 变焦以及 60x AI 超分辨率变焦

运动抓拍

自拍方面，有意思的功能是在 Glyph 矩阵中可以选择“魔镜”，此时点阵屏会充当取景框，让你掌控画面，长按按钮即可完成自拍。有种用拍立得的感觉，玩味度再加一。

简短总结：Nothing Phone (3) 的摄像摄影功能与模式全面，厂方也预设了人像、超广角、黑白照片等模式供选择，让可能热爱拍照的你，爱上这款手机的相机。

AI

Nothing 此番在 Phone (3) 中内置了名为“Essential Space”的灵感空间。简单来讲，后者是一块收集你想法的区域，背后运作由 Nothing 的 AI 驱动。它可以帮你转录语音、描述图片，并生成摘要、行动清单。

手机锁定键下方有一颗专属的 Essential Key，可见这个 AI 功能的重要性。单击这颗按钮便能截屏并将其保存至 Essential Space，长按的话则是启动语音备忘录，会自动转为文字。比如下方所示的使用场景：

我很喜欢长按录音功能，因为我平日里脑子里不时会冒出一些灵感，包括工作上的选题、“浴中奇思”等内容，能够即刻录下想到的点子（不用费心慢慢在玻璃上敲字了），它还能帮你记录好、保存好，实在是方便。

翻转录音是另一个和 Glyph 矩阵强关联的功能。长按 Essential Key 并翻转手机，就会启动会议录音模式，同时矩阵屏会显示录音状态与波形图，做到“低调地提醒发言人”这里正在录音嗷。像主流的录音转录工具那样，系统会自动识别发言人，并总结提炼内内容要点、生成摘要。

翻转录音。再次长按即可停止录音，并伴随关闭动画。

Nothing 方面在发布活动上说，这些功能着重强调激发用户的创造性。我想通过这款手机，他们真的在朝着这个方向前进。

最后说回 AI，自然离不开搜索助理。Nothing Phone (3) 上集成了智能搜索功能 Essential Search，你可以向它提问，下面是我使用时的例子：

目前版本的不足之处在于，提供的结果相对其它 AI 助理过于精简——有时候我可能就是需要长一些、更详细一些的答案——人某些时候就是那么奇怪。好在 Nothing 表示会在今年晚些时候推出更新，包括更丰富的个性化选项，对这些功能感兴趣的用户，可以期待一下了。

对于使用了多年 iPhone Pro 机型的笔者来说，突然换用一款 Android 旗舰手机，可谓新鲜感爆棚——尤其是 Nothing Phone (3) 这样一部主打设计、别具一格的手机。

Glyph 矩阵是 Nothing Phone (3) 绝对独特的卖点，它本身以及与之配套的设计语言在帮助提升颜值的同时，真正增添了手机趣味性与实用性。在 AI 的加持下，翻转录音功则能让你的即刻灵感得到完整保留，助你较省力地达成目标。

抛开这些厂商重点宣传的卖点不谈，我认为 Phone (3) 完全能胜任“主力机”的工作。它屏幕够大够亮（4500 尼特峰值亮度），日常阅读刷社媒、看 HDR 视频体验优秀；电池（5150mAh）也足够耐用，快充、反向有/无线充电特殊情况能应急。即便不当主力机，你也可以视它为可靠的“随记语音备忘录、录音转文字并提供摘要”工具来使用，完全没问题。

没错，我承认这是一款非常小众的产品，在生活中你未必能经常见到它。但其存在让智能手机市场变得有点不一样，这就够了。

现在最大的缺点，就是 Nothing 没有发售国行产品的计划。如果你想入手一台 Nothing Phone (3) 来试试水，可能需要费点脑子了。

愿意纯粹为颜值买单的话，它也值得。

Glyph Nothing Phone (3) 手机 矩阵