过去几个月，微软已裁员约 1.5 万人，这是该公司十多年来最大规模的裁员。

月初，微软宣布裁员 9000 人，受影响的包括 Xbox 游戏部门、The Initiative 工作室等。裁员风波中，该公司也确认“这一系列调整是为了重新分配资源、聚焦战略重点，以便让团队在变化中的游戏产业环境下实现更大成功。”

微软同时确认其整体产品策略没有改变，且有超过 40 款作品在开发中。另一方面，公司还否定了游戏业务负责人菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）即将退休的传闻，称他“短期内不会退休”。

此次裁员影响广泛又冷酷无情。虽然你可能已经看到了关于 Xbox 游戏工作室受影响的新闻，但微软的其他削减措施影响更为深远——围绕 AI 工具对内部进行更大范围重组计划。

微软已经解雇了技术专家、商业战略专家和产品经理。负责推动企业采用微软最新技术的销售部门受到了尤为严重的冲击。甚至连人工智能和云计算销售团队也遭到裁员，微软各种产品的客户经理也纷纷失业。

微软的裁员还波及了国际岗位，比如葡萄牙的一位人工智能运营经理就未能幸免于最新的裁员潮。有些员工甚至在休假期间发现自己被裁，还有一名员工在大约六个月内两次被裁。

最近，经验丰富的资深员工也被裁掉了。前工程经理 HongQiao Li 在微软工作了近 21 年，曾参与 Office 中早期版本 Copilot 的原型设计，却未能躲过最新的裁员。高级合作伙伴技术战略家 Trinh Tran 为微软奉献了 23 年青春，期间为公司的云业务构建解决方案并倡导无障碍访问。商业策略专家 Darron Inman 自 1996 年加入微软，他“很失望自己没能坚持到 30 年” 。

受裁员影响最严重的，是微软的游戏业务。Rare 工作室的《Everwild》和 The Initiative 工作室的《完美黑暗》游戏已被取消，导致 The Initiative 直接被关闭。ZeniMax Online Studios 的新作《Blackbird》今年早些时候曾给微软游戏部门首席执行官菲尔·斯宾塞留下深刻印象，但最终也被取消。暴雪也停止其《魔兽争霸》手游的开发，就在几个月前，动视也停止了其《使命召唤：战区》手游的开发。

《极限竞速》系列开发商 Turn 10 Studios 也受到了微软裁员的严重影响。有消息人士称，裁员后留下的人手仅够维持游戏的正常运行。看来 Turn 10 未来将只是一个为《极限竞速》系列提供支持的工作室，所以我怀疑我们不太可能再看到该团队推出新的《极限竞速 Motorsport》作品了。

Raven、Sledgehammer Games、Rare、ZeniMax Online Studios、Halo Studios（前称 343 Industries）以及 King 均受到了 Xbox 裁员的影响。其中，开发了《糖果传奇》的 King 正准备裁撤多达 200 名员工，位于伦敦的《Farm Heroes Saga》团队已被裁掉一半。被裁的 King 员工将由他们所协助开发的人工智能工具取代——真是有够讽刺。

爱尔兰开发商 Romero Games 的 100 个工作岗位也面临风险，原因是微软停止了对其正在进行的项目融资。据说，微软在融资终止的前一天曾与 Romero 会面，但并未提及这一决定。Romero 目前正在为其游戏寻找新的发行合作伙伴，以避免工作室倒闭。

在《Everwild》取消后，拥有 35 年经验的 Rare 资深员工 Gregg Mayles 将与《Everwild》的执行制作人 Louise O’Connor 一同离开微软。ZeniMax 总裁 Matt Firor 在领导该工作室 18 年后也将离职。

微软还将其 Xbox 用户研究团队的规模缩减了一半。后者是一个关键团队，专注于确保 Xbox 游戏、平台和开发者工具的质量。如果没有该团队，微软可能会有更多像《红霞岛》（Redfall）那样的游戏以不佳状态发布。Xbox 的裁员还影响了社区经理、设计师和品牌专家等岗位。

尽管微软今年在游戏部门裁员的同时推出了烈火风暴特别版 Xbox 手柄，并没有“感受到压力”，但这次它仍然犯了一些不合时宜的错误。

Xbox 执行制作人马特·特恩布尔（Matt Turnbull）建议被裁员工向 AI 聊天机器人寻求建议，以“帮助减轻失业带来的情感和认知负担”。 与此同时，ID@Xbox 团队却向外界群发了一封关于科隆游戏展上人工智能圆桌会议的邮件，而创意人员们正理所当然地担忧自己会被人工智能取代。

微软某些部门内部，“使用人工智能已不再是可选项”，微软开发者部门总裁朱莉亚·刘易森（Julia Liuson）在最近的一份内部备忘录中如此宣称。微软现在要求部分经理根据员工使用 AI 工具的频率来评估他们。就在微软裁员的同一周，微软商业事务首席高管贾德森·奥尔霍夫（Judson Althoff）还吹嘘道，仅去年一年，通过人工智能，公司就在其呼叫中心服务台节省了超过 5 亿美元。

雪上加霜的是，首席开发主管 Mike Matsel 在领英上发布了一张 AI 生成的“Xbox Graphics 正在招聘”图片，图片质量很差，显示器的显示方向也弄错了。一年多来，微软一直在公司博客上定期发布 AI 生成的低质图片，对图片质量毫不在意，所以看到越来越多的员工效仿也就不奇怪了。

这些 AI 泔水正是微软试图说服企业使用的工具生成的。该公司仍在努力推销其每月每户 30 美元（约 215 元）的 Copilot 订阅服务，而影响微软销售团队的裁员行动则属于更广泛的重组计划，旨在引入更多技术销售人员，以便更好地向企业展示 AI 工具。为此，微软正在用“解决方案工程师”取代传统销售人员。

微软正在与 Google、亚马逊、Anthropic，甚至其 AI 合作伙伴 OpenAI 争夺企业人工智能市场份额。如果再加上 AI 基础设施的成本，就不难理解微软在过去 18 个月里为何会持续进行大规模裁员了。

微软内部的氛围与十年前相比已大相径庭。那时，微软再次被视为行业翘楚，萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）刚被提拔为首席执行官，并对公司文化进行了彻底改革，以拥抱 Windows 之外的世界。这种文化变革促使微软进行了一系列重大收购，如 LinkedIn 领英和 GitHub，并真正抓住了向云计算转型的契机。

而如今，微软正冒着营造恐惧文化的风险，强迫员工适应 AI 带来的种种承诺，而“与绩效挂钩”的意外裁员随时可能发生，这一切都源于微软正身处一场耗资数百亿美元、充满不确定性的 AI 竞赛之中。