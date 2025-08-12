微软旗下的 Xbox Game Pass 旨在通过丰富的内容和灵活的订阅模式，吸引更多玩家深度融入微软的游戏生态系统。然而，根据市场研究机构 Newzoo 的最新研究，Game Pass 的用户使用时长并未达到预期目标。玩家们在使用 Game Pass 时表现出极高的“尝鲜”心理，但往往在短暂体验后便放弃游戏，这种行为不仅影响了游戏的深度体验，也在一定程度上限制了潜在的游戏销售。

研究人员对比了 Xbox 和 PlayStation 用户的游戏习惯差异，尽管 Game Pass 提供了丰富多样的游戏库，并且以每月订阅的形式为用户提供了更多选择，但订阅用户的游戏时长却呈现出明显的限制趋势。玩家们通常会快速浏览游戏库，寻找那些能够立即吸引他们的游戏，而缺乏深度投入的玩家更容易对游戏的早期问题产生不满，从而放弃进一步探索。

Newzoo 还对 Game Pass 订阅对传统游戏销售的影响进行了评估。以《使命召唤：黑色行动 6》为例，Xbox 用户购买该游戏的数量明显低于该系列的前作。不过，对于独立游戏和二线开发商的作品，Game Pass 的影响似乎相对较小。许多玩家如果没有通过微软的服务接触到这些作品，可能根本不会发现它们的存在。

此外，随着越来越多原本为 Xbox 独占的游戏出现在 PS5 上，玩家对 Xbox 的忠诚度受到冲击。这甚至促使此前曾预测 Game Pass 将迎来强劲增长的分析师迈克尔·帕切特（Michael Pachter）重新调整了他的预测。许多玩家虽然在玩微软旗下工作室开发的游戏，但往往是在竞争对手 PlayStation 的主机上进行体验。

更令人担忧的是，微软旗下的一些开发工作室近期纷纷关闭。Arkane Studios 的创始人拉斐尔·科拉顿尼奥（Raphael Colantonio）将部分原因归咎于 Game Pass 在游戏发行首日就提供游戏的做法。由于缺乏独占期，玩家购买游戏全价版本的意愿大幅降低。

尽管微软游戏部门首席执行官菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）曾声称 Game Pass 并未对游戏销售产生负面影响，但 Newzoo 的研究结果却揭示了一个不同的现实：Game Pass 在一定程度上确实蚕食了传统游戏的销量。更糟糕的是，其也未能有效提升玩家对 Xbox 主机或服务的忠诚度。