在商业世界的正常运转中，企业的经营决策通常由企业自身基于市场情况、战略规划等因素来主导。然而，近期英特尔的遭遇却打破了这一常规认知。

北京时间8月7日晚，特朗普在其所创立的社交平台Truth Social（真实社交）上突然发文：“因存在严重利益冲突，英特尔CEO必须立即辞职，这个问题没有其他解决办法。”

新任CEO陈立武上任后，立刻着手对英特尔进行了大刀阔斧的改革。4月底，公司宣布了一项 重组方案 ，涉及裁员超过20%，陈立武在内部会议中强调，裁员的核心目标是“消除官僚主义、简化决策流程，并集中资源投入AI芯片、定制化半导体及晶圆代工等战略领域”。在技术层面，陈立武重申了英特尔在先进制程领域的投入计划，包括18A制程技术的量产推进及Nova Lake处理器的研发。

陈立武对英特尔进行的改革本是企业为适应市场变化、提升竞争力的正常举措，却不知为何触动了特朗普的“敏感神经”，招来特朗普要求其辞职的公开表态，引发轩然大波。

英特尔突遇“风暴”

在特朗普的“暴风式”喝令后，陈立武在英特尔官网发表了一封致全体员工的信件表示，自己热爱英特尔，也感谢给予他这个机会，“在这个关键时刻领导英特尔不仅仅是一份工作，更是一种荣幸”，态度十分谦卑。

新华日报援引 《华尔街日报》分析说 ，英特尔实际上触动了特朗普“特别敏感的神经”，这家芯片制造商的财务困境限制了其增加在美投资的能力，而促进企业在美投资正是特朗普的首要任务之一。

7月下旬， 陈立武 称，英特尔已取消在德国和波兰的计划晶圆厂项目，并将整合在越南和马来西亚的测试与组装业务。他还表示，将根据市场需求以及能否为该工厂争取到大客户，放缓俄亥俄州尖端芯片工厂的建设进度。

英特尔和陈立武方面没有选择舆论对抗，反而迅速接触白宫。当地时间8月11日，美国总统特朗普表示，他和内阁成员会见了英特尔CEO陈立武。会后，特朗普态度大转变，称这次会面非常有趣，并指出陈立武的成功和崛起“是一个令人惊叹的故事”。

环球时报援引 路透社 观点 ，美国总统公开要求罢免企业CEO是“罕见”案例。Ladenburg Thalmann资产管理公司的CEO菲尔·布兰卡托表示，“这将开创一个非常不幸的先例。你不会希望美国总统来决定谁来管理公司，但显然他的意见有一定的价值和分量。”

插手企业事务已成“家常便饭”

事实上，特朗普对企业经营指点江山并不是首次。5月15日， 沃尔玛公司高管表示 ，受美国关税政策影响，该公司将于本月晚些时候开始上调部分商品在美售价。特朗普对此并不高兴，他于5月17日在社交媒体“真实社交”上发文，抨击沃尔玛把涨价归咎于他的贸易政策，要求沃尔玛“承担关税成本”，而不是转嫁给消费者。

月前，作为可乐爱好者的特朗普，甚至开始 插手可口可乐的配方 。其在社交媒体“真实社交”上写道：“我一直在和可口可乐公司讨论在美国的可乐中使用真正的蔗糖的问题，他们已经同意这么做了……我要感谢可口可乐公司的所有负责人。”

近日， 特朗普对外证实 ，他已要求向AI芯片大厂英伟达、AMD对其销往中国大陆的芯片征收营收的15%作为许可费。为了获得芯片出口许可证，英伟达和AMD与特朗普政府达成一项特殊协议。根据协议，英伟达将上缴其H20芯片在中国销售收入的15%，AMD也同意上缴MI308芯片相同比例的销售收入。

对英伟达而言，获准恢复向中国市场销售H20芯片，将有利于缓解出口禁令以来的营收下滑。 第一季度 H20芯片销售额因美国政府出口许可限制而损失了25亿美元，预计第二季度将损失80亿美元。英伟达CEO黄仁勋在5月份曾估计，美国政府对H20芯片向中国销售的新限制措施对收入的影响约为150亿美元。因此15%的分成对于英伟达来说更像是一份“破财消灾”的投名状。

环球网援引 《华盛顿邮报》 6月7日消息称，在特朗普和马斯克闹翻之后，特朗普威胁要取消马斯克引以为傲的商业航天公司SpaceX所获得的政府合同。众所周知，SpaceX在美国的航天发射活动中具有垄断地位，美国智库企业研究所的数据表明，SpaceX发射的卫星总数占2024年全球入轨卫星总数的84%。

另一件频频引起全球关注的大事件，是TikTok在美国的“不卖就禁”尴尬现状。尽管特朗普已经三度延长该法案执行宽限期，但特朗普依旧有意推进其被一家美国公司收购。目前，美国多方资本正在竞购TikTok在美业务，潜在买家包括科技公司、投资机构以及知名公众人物。

结语

英特尔事件的大反转并非孤例，它只是特朗普频繁插手企业事务的一个缩影。作为美国唯一一家具备先进逻辑芯片制造能力的半导体企业，英特尔在《芯片与科学法案》中占尽红利，也承担着重塑美国半导体制造能力的期望。英特尔此次的风波或许还没有结束（陈立武将于下周向特朗普提交具体方案），但半导体乃至其他行业都不得不因此而更加谨慎行事。

从沃尔玛商品涨价争议、可口可乐配方调整，再到英伟达、AMD 芯片销售许可费的强制征收，在美国，非市场因素对企业事务的影响范围不断扩大，且愈发频繁。当企业管理者不得不将更多精力投向非市场因素的权衡，技术研发的专注力、全球布局的连贯性、消费者利益的优先级，都可能在无形中发生偏移，并逐渐模糊商业社会的本来面目。