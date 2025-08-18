澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）日前对 Google 亚太公司提起联邦法院诉讼，指控其在过去与澳大利亚电信巨头 Telstra 和 Optus 达成的协议中存在反竞争行为。这些协议涉及在安卓手机上预装 Google 搜索引擎。

Google 在调查过程中与 ACCC 合作，承认了相关责任，并同意与 ACCC 共同向法院提交建议，认为 Google 应支付总计 5500 万澳元的罚款。法院将决定该罚款及其他命令是否适当。

这些协议在 2019 年 12 月至 2021 年 3 月期间生效，要求 Telstra 和 Optus 仅在其销售的安卓手机上预装 Google 搜索引擎，而不得预装其他搜索引擎。作为回报，Telstra 和 Optus 获得了 Google 通过安卓手机上的 Google 搜索引擎展示广告所产生收入的分成。

Google 承认，与 Telstra 和 Optus 达成这些协议可能对市场竞争产生了实质性削弱的效果。 Google 及其母公司 Google 有限责任公司（Google LLC）还签署了一项法院可执行的承诺书，ACCC 已接受该承诺书，以解决自 2017 年以来 Google 与安卓手机制造商及澳大利亚电信运营商之间合同安排所引发的更广泛的竞争问题。尽管 Google 并不认同 ACCC 的所有问题，但已承认这些问题，并提出承诺书以解决相关问题。

在该承诺书中， Google 承诺从其与安卓手机制造商和电信运营商的合同中移除某些预装及默认搜索引擎限制。 Google 的承诺书是在 Telstra、Optus 和 TPG 去年提供的法院可执行承诺书之外的补充。ACCC 接受了这些电信运营商的承诺书，以解决其与 Google 之间的协议所引发的担忧。这些电信运营商并非今日提起诉讼的当事方。

“在澳大利亚，限制竞争的行为是非法的，因为它通常意味着消费者的选择更少、成本更高或服务质量更差。”ACCC 主席吉娜-卡斯·戈特利布（Gina-Cass Gottlieb）表示，“今日的结果，加上 Telstra、Optus 和 TPG 的承诺书，为数百万澳大利亚人在未来拥有更多的搜索选择创造了可能性，并为竞争性搜索引擎提供商提供了有意义地接触澳大利亚消费者的机会。”

“重要的是，这些变化发生在人工智能搜索工具正在彻底改变我们获取信息的方式、创造新的竞争之际。”戈特利布说道。

在 ACCC 于 2024 年 6 月接受 Telstra 和 Optus 的承诺书以及 2024 年 8 月接受 TPG 的承诺书中，这些公司承诺不再续签或与 Google 达成新的安排，要求其搜索服务必须作为安卓设备上的独家预装和默认搜索功能。这三家电信运营商可以在设备级别分别配置搜索服务，并且可以不遵循 Google 设定的设置。它们还可以与其他搜索引擎提供商达成预装协议。

“随着人工智能搜索工具的日益普及，消费者可以在其手机上尝试不同的搜索服务。”戈特利布说道。