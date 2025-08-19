特斯拉焕新 Model 3 拿掉了转向灯拨杆，如此激进的设计引发了部分车主的吐槽。特斯拉似乎是听取了意见，在新款 Model Y 上重新加入了转向灯拨杆（只有转向灯，不包含大灯功能……）。而时至今日，官方已经准备推出改装服务。

动点科技查询特斯拉中国官网，发现目前在售的后轮驱动版、长续航后轮驱动版、长续航全轮驱动版、高性能全轮驱动版 Model 3 均已配有转向灯拨杆，这项配置为标配。

与此同时，特斯拉在 App 中上线了焕新 Model 3 方向盘转向信号拨杆改装服务，预计 2025 年 9 月中旬开售，要价 2499 元，售价已包含改装费用。之前没有转向拨杆的焕新 Model 3 车主，这下“有福”了。

简单回顾，特斯拉在 2023 年 9 月发布了焕新 Model 3，外观方面主要升级了前后脸设计，而讨论度最高的是这款电动汽车取消了转向灯/大灯拨杆以及怀挡拨杆，转而使用方向盘按钮开灯和屏幕触摸换挡。

此设计引来了部分车主吐槽，有声音认为这一变动难以适应，且与多年以来养成的驾驶习惯不符。

笔者认为，像转向灯、大灯、换挡等车辆重要功能，应该保留传统的、物理式操作硬件，安全第一、方便第二。过度“简约”并不是好设计。