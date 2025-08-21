在过去数月里，Meta Platforms大规模从OpenAI、Google、Apple、xAI和Anthropic等公司挖来50多名人工智能研究员与工程师，甚至由首席执行官马克·扎克伯格亲自出面，开出动辄上亿美元的薪酬邀约。然而，就在扩张声势鼎盛之时，有媒体指出，公司内部传出消息：自上周起，Meta已冻结AI部门的招聘，并限制现有员工的跨组流动。

Meta发言人证实了这一决定，称这是“基本的组织规划”，在大量新员工入驻后，需要通过结构调整和年度预算规划，为“超级智能”项目建立更清晰稳固的架构。据知情人士透露，若有特别例外，需得到Meta首席AI官Alexandr Wang批准。

根据最新的安排，Meta的AI研发将被划分为四个方向：专注超级智能的TBD Lab（多数新招人才的去向）、AI产品团队、基础设施团队，以及负责长期探索的基础AI研究（FAIR）。与此同时，因Llama大模型表现不及预期而备受质疑的“AGI Foundations”团队被解散，多名成员在8月15日股票解禁期前后选择离职。

作为这一动向的背景，正如前文指出，就在冻结招聘之前，扎克伯格甚至曾亲自下场挖角。他通过邮件和WhatsApp联系研究人员，部分开出的报价高达数亿美元；有传闻称，对一位研究者的邀约最高可达15亿美元。凭借这一策略，Meta在短时间内从OpenAI、Google等机构吸纳了数十名工程师和科学家，总数超过50人。

不过，媒体也强调，在资本市场，业内人士对Meta的这种高投入保持了警惕。摩根士丹利在8月的研报中指出，Meta和Google为争夺顶尖人才推高股权激励成本，可能影响未来的回购与分红。近期美股科技股普跌，也反映出投资者对巨额AI投入能否真正转化为回报的疑虑。