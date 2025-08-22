据纽约时报报道，苹果健身技术副总裁 Jay Blahnik 近日陷入了负面风暴：多名员工指控他在团队管理中制造了一种有毒职场环境，其行为被形容为“言语辱骂、操纵他人和不当行为（verbally abusive, manipulative and inappropriate）”。

Blahnik 在 2013 年加入苹果，之前长期担任耐克顾问。他负责领导大约 100 人的团队，主导过 Apple Watch 的推出以及 Apple Fitness+ 服务的开发。

目前，他和苹果正面临法律诉讼。一名前雇员已起诉他，而另一宗指控性骚扰的投诉已由苹果私下和解。

消息人士还透露，自 2022 年以来，大约有十分之一的直接下属因健康或医疗原因申请过长期休假，这被外界视作团队氛围不佳的一个信号。苹果内部曾对 Blahnik 进行调查，但公司结论是“未发现不当行为”。一些员工则对纽约时报表示，自己觉得公司更在意保护一位明星高管，而不是认真处理基层员工的关切。

苹果在回应中坚决否认报道中的核心说法。公司发言人 Lance Lin 称：“我们强烈不同意这篇报道的前提，其中包含了许多不实之处和错误解读。”他同时却拒绝具体说明“所谓的不准确内容”，并强调苹果不会出于隐私原因讨论个别员工事务。“我们会通过法律程序继续澄清事实。”