苹果在票房上的重大押注继续为其创造纪录，《F1：狂飙飞车》上周末再创新里程碑，全球票房突破 6 亿美元。这一数字不仅远超影片制作成本——约 2.5 亿美元，更是超出了影片上映前最为乐观的票房预期。

《F1：狂飙飞车》于上周五正式上线视频点播平台，供观众购买或租赁观看。然而，该片何时能在苹果自家的流媒体平台 Apple TV + 上线，目前还是未知数。

影片讲述了由布拉德·皮特饰演的赛车传奇人物桑尼·海耶斯在退役后，重返赛场，帮助一位新兴车手（由达蒙·伊德里斯饰演）所在的末流 F1 车队 APX GP 取得胜利，以确保车队的资金支持得以延续。影片在 2023 年和 2024 年的真实 F1 赛事期间拍摄，呈现了一系列令人惊叹的精彩赛车场景。

《F1：狂飙飞车》目前已成为布拉德·皮特有史以来票房最高的电影作品，尽管这一统计尚未考虑通货膨胀因素。苹果更是将该片誉为本年度最成功的原创电影。该片在“烂番茄”网站上获得了 97% 的好评率，并且获得了“认证新鲜”的好评。

苹果显然希望《F1：狂飙飞车》的强劲表现能够转化为 Apple TV + 平台上的巨大影响力，预计该片将在未来几个月内上线该平台。不过，自苹果从影院市场撤退以来，公司尚未宣布另一部大规模影院上映的原创电影计划。

目前，苹果每年制作的原创电影数量有限，且这些影片均计划直接上线流媒体平台。尽管如此，影院运营商对《F1：狂飙飞车》的成功充满信心，他们希望这部电影的成功能够促使苹果重新调整其对影院发行的战略，尤其是在电影行业仍在面临诸多挑战的当下。