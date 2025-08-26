据路透社报道，波兰竞争与消费者保护办公室（UOKiK）指控 Netflix 在未获得用户明确同意的情况下提高订阅费用。该监管机构于周一表示，2024 年 8 月，在未获得用户主动认可的情况下，Netflix 单方面将部分月费提高了最多 7 波兰兹罗提。

根据波兰消费者保护法，未经用户明确同意，公司不得单方面更改诸如定价等关键合同条款。

Netflix 的新闻办公室表示：“与消费者保持舒适且透明的沟通对我们至关重要，遵守所有适用法律是我们的首要任务。”他们还补充道：“我们将与 UOKiK 密切合作，澄清这一问题，确保为波兰的 Netflix 观众提供最有利的解决方案。”

监管机构指出，Netflix 的这一做法是基于用户未做出回应，便认定他们接受了更高的价格。UOKiK 认为，仅仅通知客户并继续推进，并不符合有效合同变更的法律要求。该监管机构在一份声明中表示，将对 Netflix 提起诉讼，这也标志着行政程序的开始。

UOKiK 主席 Tomasz Chrostny 在声明中称：“与任何条款一样，未经用户明确且知情的同意，不得单方面更改服务价格。”如果这些指控被证实，Netflix 可能会因每项违法条款而面临高达其营业额 10% 的罚款，并且可能需要退还用户被不合理收取的费用。

UOKiK 表示，今年早些时候，其曾干预过一个类似案例，促使亚马逊修改了其 Amazon Prime 和 Amazon Prime Video 的条款。