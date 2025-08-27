当今全球警方都在打击汽车盗窃，而美国加州橙县一男子的经历格外离奇。据 Carscoops 报道，Andrew Garcia 依靠 AI 找回了自己失踪两年的兰博基尼 Huracan EVO。

两年前，Garcia 的跑车与多辆超跑一起被卷入一个价值数百万美元的豪车盗窃案。涉案人员以租车为名骗取车辆后拒不归还，通过伪造文件剥夺车主产权，再将豪车转手牟利。Garcia 说，那天爱车消失让他一度痛哭，“对很多人都是打击，非常令人沮丧。”

与部分车主不同，Garcia 的跑车始终下落不明，直到他收到一条陌生的 Instagram 私信：“你卖了这辆车吗？”对方还附上几张新照片，并表示是在车里发现了 Garcia 的名片，以为他能提供更多豪车。

Garcia 没有立刻报警，而是决定亲自追查。他把照片输入 ChatGPT，结合 Google 定位工具，最终锁定了车辆在科罗拉多州丹佛。他随即通知当地警方，车辆很快被找到，证实确实是他遗失已久的“蛮牛”。

科罗拉多汽车盗窃预防局发言人 Cale Gould 表示，这种主动取证的方式对追回被盗车辆帮助极大。目前警方仍在调查车辆如何流入丹佛，尚未确认现任持有人是否参与盗窃。

与此同时，加州涉案人员已陆续受到惩处：一人已被判有罪，正等待因盗窃和侵占罪的宣判，另一人将在 10 月出庭受审。