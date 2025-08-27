特斯拉于当地时间周二上午再次扩大了其奥斯汀 Robotaxi 的地理围栏范围，这标志着其在与 Waymo 的竞争中再次取得领先。

特斯拉与 Waymo 在奥斯汀的无人驾驶出租车业务一直存在竞争关系，这两家公司针锋相对，不断回应对方的扩张举措。

特斯拉已再次扩大了其 Robotaxi 的地理围栏范围，这次的扩张使其服务区域在奥斯汀远远超过了 Waymo，差距相当明显。特斯拉新的 Robotaxi 地理围栏覆盖了奥斯汀市中心及郊区大约 171 平方英里（约 443 平方公里）的区域，这比 Waymo 的地理围栏面积多出一倍多，后者仅为 90 平方英里（约 233 平方公里）。

7 月 14 日，特斯拉在奥斯汀的服务区域正式超越 Waymo。但仅几天后，Waymo 就做出了回应，将其服务区域从 37 平方英里扩大到 90 平方英里。特斯拉当时并未立即回应，而是在奥斯汀郊区进行了验证车辆测试。

此次扩张或许是特斯拉在努力扩大其 Robotaxi 平台过程中所迈出的最大一步，这不仅是因为该公司大幅扩大了地理围栏的范围，还因为其已涉足郊区，甚至将得克萨斯州的超级工厂纳入了其服务区。

Waymo 可能会像 7 月底特斯拉扩张时那样，再次做出回应。