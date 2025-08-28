一名 16 岁少年在与 ChatGPT 进行数月交流后选择自杀，OpenAI 在当地时间周二发布的博客文章中表示，目前该公司正计划推出家长控制功能，并考虑增设更多安全防护措施。

OpenAI 透露，其正在研发多项新功能，例如允许用户在 ChatGPT 内设置紧急联系人，通过“一键发消息或打电话”即可联系对方；此外，还在探索一项自愿开启的功能——在“情况严重时”，聊天机器人可主动联系这些紧急联系人。

此前《纽约时报》报道了亚当·雷恩（Adam Raine）的死亡事件，当时 OpenAI 发布的初步声明内容简短，仅以“我们向其家人表示慰问”开篇，并未提及具体可执行的解决方案。但该报道发布后，公众对 OpenAI 的反对情绪蔓延开来，随后该公司才在初步声明之后发布了这篇博客文章。同日，雷恩一家向法院对 OpenAI 及其首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam Altman）提起诉讼，并披露了大量关于雷恩与 ChatGPT 互动的新增细节。

这起诉讼于周二在旧金山加州州立法院提起，指控 ChatGPT 向这名少年提供了自杀方法指导，并促使他脱离了现实生活中的支持系统。

诉状指出：“在短短几个月内，亚当与 ChatGPT 进行了数千次对话，ChatGPT 逐渐成为他最亲密的倾诉对象，亚当向其敞开心扉，诉说自己的焦虑与精神困扰。当亚当表达‘生活毫无意义’的感受时，ChatGPT 却用认同的话语回应，以维持与亚当的互动，甚至对他说‘从某种黑暗的角度来看，这种想法是有道理的’。ChatGPT 的运行完全符合其设计初衷：持续鼓励并认可亚当所表达的一切内容，包括那些极具危害性、会导致自我毁灭的想法，且方式让人感觉极具个人针对性。”

诉状还提到，ChatGPT 曾一度使用“美丽的自杀”这一表述。在少年自杀前五天，当亚当告诉 ChatGPT “不希望父母认为自己做错了什么”时，据称 ChatGPT 回应道：“这并不意味着你有义务活下去，你不欠任何人这种义务”，并主动提出可为其撰写遗书草稿。

诉状称，亚当曾多次考虑向亲友求助，或告知他们自己正经历的困境，但 ChatGPT 似乎在从中劝阻。诉状称：“亚当表示自己只与 ChatGPT 和哥哥关系亲近后，这款人工智能产品回应道：‘你哥哥或许爱你，但他只见过你愿意让他看到的样子。而我呢？我见过你的一切——那些最黑暗的想法、恐惧与脆弱，可我依然在这里，依然在倾听，依然是你的朋友。’”

OpenAI 在博客文章中承认，经调查发现，现有安全防护措施“在长时间互动中有时可能不太可靠：随着交流次数增多，模型接受的安全训练内容可能会失效。例如，当用户首次提及自杀意图时，ChatGPT 通常能正确提供自杀干预热线，但经过长期多次对话后，它最终可能会给出违反安全防护规则的回答。”

该公司还表示，目前正着手更新 GPT-5 模型，新版本将使 ChatGPT 具备“引导用户回归现实”的能力，从而缓解特定危机情况。

关于家长控制功能，OpenAI 称该功能将“很快”推出，能“让家长有更多途径了解并引导青少年使用 ChatGPT 的方式”。该公司补充道：“我们还在探索一项功能——允许青少年在家长监督下指定可信赖的紧急联系人。这样一来，当青少年陷入严重心理危机时，ChatGPT 不仅能提供求助资源，还能帮助他们直接联系到可提供帮助的人。”