据 VGC 报道，CD Projekt 透露，《赛博朋克 2077》在任天堂 Switch 2 上的销量中，超过 75% 来自实体版。

该公司周四发布的财报显示，这款游戏在 Switch 2 平台上的销量分布为：数字版 24.6%，实体版 75.4%。

《赛博朋克 2077 终极版》在 6 月与 Switch 2 同步上市，官方没有公布具体销量。Circana 数据显示，该作已成为 Switch 2 平台销量最高的第三方游戏。

CD Projekt 联席 CEO Michał Nowakowski 表示：“我们战略的重点之一，是在保持顶级品质的同时覆盖更广泛的玩家群体。正因如此，我们尤其欣喜《赛博朋克 2077：终极版》能在任天堂 Switch 2 全球发售当日同步上市，并且持续跻身该平台最畅销的第三方游戏之列。”

在 Switch 2 的首发阵容中，《赛博朋克 2077》是最受关注的第三方游戏之一，也少见地没有采用 Game Key Card 形式发售。

Game Key Card 曾引发争议，因为其不含任何实际游戏数据。

目前，大多数 Switch 2 第三方游戏依然采用 Game Key Card，仅有极少数例外。据称，这主要是因为开发者只能使用 64GB 一种规格的卡带。

任天堂在本月的财报中宣布，Switch 2 在开售七周内销量突破 600 万台。首发主打游戏《马力欧赛车 世界》在首月销量达到 563 万份，几乎追平主机销量。

Circana 数据显示，任天堂 Switch 2 在美国的销量已超过 200 万台，比初代 Switch 同期销量快了 75%。