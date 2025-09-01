又有迹象表明，苹果计划今年在更多国家和地区取消 iPhone 17 系列的物理 SIM 卡槽。

根据 MacRumors 的说法，苹果授权经销商零售员工必须在 9 月 5 日周五前完成与支持 eSIM 的 iPhone 相关的培训课程。培训信息可在苹果的 SEED 应用中获取，该应用被全球的 Apple Store 员工和苹果授权经销商使用，因此 eSIM 相关课程有可能已超出欧盟范围。

在美国，所有 iPhone 14 系列与更新机型均没有 SIM 卡槽，而是依赖数字 eSIM 技术。苹果尚未在其他任何国家和地区取消 SIM 卡槽，但很可能从 iPhone 17 系列开始。

The Information 去年就爆料称，苹果计划 2025 年在更多国家和地区取消实体 SIM 卡。

据分析师郭明錤透露，由于 iPhone 17 Air 的超薄设计，至少在大多数甚至所有国家和地区中，这款手机将不配备 SIM 卡槽。然而，iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 在国际市场上也可能仅支持 eSIM。不过，仍可能有少数例外，例如中国。

当 iPhone 14 系列于 2022 年推出时，苹果宣传 eSIM 比实体 SIM 卡更安全，因为它们不会丢失或被小偷拿走 iPhone 后移除。此外，用户可以在一部 iPhone 上同时管理至少八张 eSIM，从而无需在旅行中更换 SIM 卡。