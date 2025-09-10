据彭博社援引知情人士消息报道，新加坡主权财富基金GIC和软银愿景基金（一期）正考虑出售其持有的越南金融科技公司VNLife的股份。

消息称，两家机构（二者曾在19年为VNLife提供近3亿美元投资）目前已与财务顾问合作，并接触潜在投资者以评估兴趣。消息人士表述，这笔交易可能对VNLife的估值达到或超10亿美元，但相关讨论仍处于早期阶段，尚无法保证一定会达成交易。

对于上述消息，GIC与软银愿景基金代表均未予置评。

VNLife成立于2007年，目前业务遍及越南、新加坡、缅甸和柬埔寨。在旗下子公司中，数字支付平台VNPay是VNLife核心的资产之一，并且也是越南二维码支付领域的头部选手。

据介绍，VNPay目前为超40家银行、5家电信公司及2万家企业提供电子支付服务，业务范围覆盖QR支付网关、电子钱包VnMart、账单支付VnPayBill、话费充值VnTopup、电商平台Vban.vn、机票预订服务VnTicket等方面。此外，根据VNPay官网页面，其用户规模也达到了超6000万（越南总人口约为1.06亿）。

值得一提的是，在融资方面，VNLife曾在2021年完成由私募股权公司General Atlantic和Dragoneer Investment Group领投的逾2.5亿美元融资。基于这笔融资，VNLife也成为了越南的第二家科技独角兽企业。