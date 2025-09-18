据彭博社报道，特斯拉正着手重新设计其车门把手。此前，该车门把手因多起导致乘客被困车内的安全事故而受到密切关注。

特斯拉长期担任设计主管的弗朗茨·冯·霍尔茨豪森（Franz von Holzhausen）表示，公司计划将目前处于不同位置的电子车门释放装置与手动车门释放装置整合在一起。他称，这一决定旨在让乘客在“紧急恐慌情况下”能更直观地操作车门把手。

“我认为，把电子释放装置和手动释放装置整合到一个按钮上，这个想法非常合理，”他周三在接受彭博社《Hot Pursuit!》播客采访时表示，“我们目前正在推进这项工作。”

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）此前宣布，已针对约 17.4 万辆 2021 款特斯拉 Model Y 车型展开调查。此次调查的起因是有报告称，这些车辆存在电子门把手失灵的问题。

NHTSA 表示，已收到多起关于在车辆外部无法打开车门的报告，部分案例涉及家长下车后遭遇车门无法开启的情况，具体场景包括下车去抱孩子、或在行程开始前将孩子安置到后排座位后，无法重新打开车门。

NHTSA 指出，初步评估是该机构后续行动的第一步。若评估后认为涉事车辆存在不合理的安全风险，该机构或将推动车辆召回。