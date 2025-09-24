苹果新款 iPhone 17 Pro 和 iPhone Air 零售店的展机上出现了大量划痕和磨损，因此有很多用户担心其设备是否会出现类似伤痕。

YouTuber @JerryRigEverything 在最新测试中发现，iPhone 17 Pro 确实存在易划伤部位，但并非零售店所见的 MagSafe 区域，而是相机部分。如果担心 iPhone 出现划痕，可以考虑配合手机壳使用。

至于 iPhone Air，其工艺与 Pro 系列不同。苹果此前介绍过其钛合金机型采用物理气相沉积（PVD）工艺，在机身表面覆盖一层有色钛金属薄膜。因此，iPhone Air 可能比 iPhone 17 Pro 更易出现划痕。

另外，经过 @JerryRigEverything 与独立保险服务商 Allstate Protection Plans 测试，苹果 iPhone Air 和 iPhone 17 Pro 这两款机型在抗弯折方面表现良好，但在跌落测试中仍然容易受损。

Allstate 使用其机器人测试设备“DropBot”和“BendBot”模拟常见意外情况。测试中，两款设备均能承受弯折压力并保持正常运行，但在从约 6 英尺（约 1.8 米）高度正面朝下跌落时，屏幕立即碎裂。

具体来看，在正面跌落后，两款手机依然可用，但所谓的“第二代超瓷晶面板”未能阻止屏幕破裂。

从背面跌落时，iPhone 17 Pro 仅出现外观损伤，而 iPhone Air 的背板则出现裂痕，不过两者功能均未受影响。Allstate 指出，这与新款机型采用陶瓷屏蔽材质替代以往玻璃后盖有关。

在弯折测试中，iPhone 17 Pro 在 200 磅压力下出现弯曲，iPhone Air 在 190 磅压力下弯曲，尽管其抗压数值低于 iPhone 17 Pro Max 的 240 磅，但均超过行业耐用性标准，且弯折后仍可正常使用。值得一提的是，苹果 iPhone Air 厚度比 17 Pro 薄了近 35%，强度却几乎持平。

Allstate Protection Plans 市场副总裁 Jason Siciliano 表示，建议 iPhone 17 系列用户配合保护壳使用，因为在未购买 AppleCare 的情况下，iPhone Air 和 17 Pro 的维修费用达 699-749 美元。