你可能想不到，会有一家汽车保险公司不依据年龄、职业、身体状况等个人背景信息来定价，而是独辟蹊径，完全根据你的驾驶行为定保费。这就是Root Insurance（Root保险）——美国首家获得牌照、完全由移动设备驱动的保险公司。

这家公司由 Alex Timm 和 Dan Manges 于十年前创立。2020 年，Root在首次公开募股（IPO）中筹集了 7.24 亿美元（约合人民币51.51亿元），成为美国俄亥俄州规模最大的 IPO 项目。目前业务覆盖美国 3 6 个州 。

优势：更公平，更便宜

作为一家打破常规的保险科技公司，Root以驾驶行为为核心定价依据。用户只需下载其官方App，程序便会借助手机内置的GPS和运动传感器，记录包括驾驶频率、刹车习惯等多项行为数据，再通过AI与数据科学算法进行分析，建立精准的个体风险模型，最终生成高度个性化的保费报价。

如果你拥有不超速、不急刹、专注驾驶等良好的驾驶习惯，就有机会享受到大幅保费优惠。整个过程虽需几周的数据采集期，但一旦被系统判定为驾驶习惯良好，省下的费用非常可观。要想享受最大优惠，建议在App中开启试驾评估模式——保持良好的驾驶习惯，系统便会自动为你打折。据Root声称，优秀驾驶者每年最多可省900美元。

官网中重点展示了如下评论：“我太开心了，每年能省下大约1000美元的车险费。Root的保险定价很合理。”“很棒的保险！保费从1100美元/6个月降到了743美元/6个月。”

事实上，Root的全险保费平均仅为每年1120美元，约为全美平均水平的一半。正因为其客户以安全驾驶者为主，出险率低，公司也能持续控制成本。不过需要注意的是，若只购买最低保额，Root的价格（每年692美元）略高于行业平均（635美元）。

此外，所有Root保单均默认包含道路救援服务。这在大都需额外付费的车险行业中，算得上一项贴心福利。

不足：并非适合所有人

当然，Root的模式也并非完美。

由于其定价极度依赖驾驶数据，它更适用于驾驶行为良好的用户。如果驾驶习惯较差，保费反而可能高于平均水平。此外，Root不提供“差额保险”（Gap Insurance），这意味着贷款买车或租赁车辆的用户需另行投保。

另一个值得注意的点是：Root不提供“事故宽恕”。一旦出险，哪怕并非你的责任，后续保费也可能会上涨。因此，驾驶经验较短、有事故记录，或居住在事故高发、盗窃与自然灾害频繁地区的用户，需谨慎选择。

在优惠方面，Root仅提供安全驾驶、购车和租房保险折扣，不像传统保险公司那样为退役军人等部分特殊人群提供额外优惠。

理赔环节也存在一些争议。虽然公司声称“几分钟内提交理赔，一周内处理”，但官网中有不少用户抱怨理赔流程缓慢、客服响应滞后，以及理赔金额与第三方评估存在差距。

保险垂直领域网站ValuePenguin的总编辑两个月前 指出 ：“Root 的客户服务声誉低于平均水平。客户投诉数量是同类公司的两倍。向美国保险监督官协会 (NAIC) 投诉的投诉主要集中在理赔延迟、保险范围突然下降或费率上涨。”

独辟蹊径，由亏转盈

尽管理念领先，Root的发展并非一帆风顺。持续亏损和大规模裁员的阴霾曾一度笼罩着这家初创公司。

2022年，Insurtech Advisors 分析师凯南·赫兹 (Kaenan Hertz) 曾 表示 ，Root 仍未“掌控保险经济”。赫兹称，Root 的保单数量表明，其在客户获取方面做得很好，但在客户留存方面却不太好。

不过好在Root挺了过来，根据 财报 数据，2024年第三季度，Root 的有效保单数量增长了 57%，达到 407313 份。与此同时，毛保费增长了 48%，达到 3.32 亿美元。期内，公司净利润为 2,300 万美元，营业利润为 3,400 万美元。

“这是Root公司历史上首次实现净利润盈利。”去年11月，Root 联合创始人兼CEO亚历克斯·蒂姆（Alex Timm）在致股东的一封信中宣布了这个振奋人心的消息。

结语

Root 的出现，无疑为传统汽车保险行业带来了革命性的变革，它通过利用移动技术和数据科学，为那些驾驶习惯良好的司机提供了更公平、更具吸引力的定价模式。尽管如此，作为一家新兴的科技保险公司，Root 依然面临着一些挑战，比如隐私安全、理赔服务和客户留存等方面的问题。

然而，随着公司已经实现净利润盈利，Root似乎已经找到了在创新与可持续发展之间平衡的路径，这表明其基于驾驶行为的商业模式正逐步走向成熟，未来发展也值得持续关注。