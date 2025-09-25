据媒体报道，索尼互娱（Sony Interactive Entertainment）近日宣布，PlayStation5（PS5）已成为公司历史上财务表现最为出色的一代主机。

据悉，这一消息由联席CEO西野英明（Hideaki Nishino）在2025年东京游戏展（TGS 2025）上公布，并由知名制作人杰夫·基斯利（Geoff Keighley）在社交平台上分享了现场细节。

根据西野英明展示的数据，PS5的累计销售额已达到1360亿美元（约合人民币9696.42亿元），超过了所有历代PlayStation主机。其中，PS4的销售额为1070亿美元，PS3为710亿美元，PS2为440亿美元，而初代PlayStation为240亿美元。需要注意的是，PS5的数据中包含了本财年的预测值，这也是其领先优势明显的原因之一。

索尼在图表中直接指出，“PlayStation5是史上财务表现最成功的主机世代”。官方说明还提到，数据均以美元计价，并基于各世代期间的平均汇率换算；此外，自2020年起，索尼的会计标准已从美国公认会计原则（U.S. GAAP）过渡至国际财务报告准则（IFRS）。

硬件销量同样印证了这一里程碑。据索尼最新季度财报，截至2025年6月30日，PS5全球出货量已达8030万台。不断扩充的独占游戏阵容和跨世代游戏支持，也持续吸引着新玩家和老用户，为PS5的商业成功奠定基础。

西野英明此前在接受《Fami通》采访时曾强调，尽管业界对云游戏的未来存在诸多猜测，但PlayStation的战略重心依然是主机硬件。他指出，PS4和PS5用户的高活跃度表明，索尼不会轻易放弃以硬件为核心的业务基础。