9月25日晚间，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军完成了第六次年度演讲，回顾了公司近年的重大转型，并分享了小米在造车、造芯等领域的最新进展。演讲结束后，雷军在接受媒体采访时回应了外界关注的多个话题，包括小米手机改名、与苹果的竞争以及小米汽车遭遇的舆论攻击等。

雷军表示，很多人对小米手机存在刻板印象，公司希望通过改名让大众“重新认识小米”。在谈到与苹果的竞争时，他坦言这将是一个“漫长而痛苦的过程”，“我们还是要全心全意向苹果学习”。

关于小米汽车，雷军直言其发布后“成为全网被黑得最惨的品牌之一”，呼吁全行业共同打击黑公关和“黑水军”。“这次六部委的联合行动打击黑公关，我们举双手支持。汽车产业需要一个风清气正的环境才能持续发展，小米汽车是受害者，也希望全社会共同抵制这些行为，它们给产业发展带来了很多困难。”

在谈及小米汽车的市场定位时，雷军表示，公司在底盘、驾控和机械素质等关键环节上对标传统豪华品牌，重视核心性能打磨，力求在行业内树立新的标准。

他还透露，目前已有部分车企与小米展开合作，并在产品设计层面进行更多探索，例如扩大车漆配色的研发投入等。这些尝试背后体现的是行业竞争加剧下的多样化需求和差异化思路。