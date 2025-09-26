在智能手机行业竞争日趋白热化的2025年，一场命名与定位的“巧合”，让小米把自己推上了热搜——按照往年的节奏，去年发布的是小米 15，因此今年理应推出小米 16。昨日，小米新机发布，这一代产品确实直接改名为了小米 17，三款机型分别为：小米 17、小米 17 Pro 以及小米 17 Pro Max，命名方式和 iPhone 17 系列无异。

小米17强势对标iPhone17系列

今年的小米17自从传出改名的消息，就一直被热议为蹭iPhone热度，网友普遍认为卢伟冰在微博中提到的那句“同代同级地直面iPhone”，才是今年改名的关键因素。面对争议，卢伟冰提前开直播解释，雷军则在发布会里忙着讲技术、摆实力，两人一边小心回应，一边高调造势。

在小米17系列发布会之前，卢伟冰先进行了一次直播，明确肯定新机系列改名不是为了蹭苹果iPhone 17系列的热度。他表示，这次改名主要是从产品方向出发，因为这次小米17系列的升级非常巨大，不止是一代的进步，而是跳跃式进步。

发布会结束后，有Reddit网友如是评价小米17系列：“看起来不错，但如果我想要背面有屏幕的话，我宁愿选择（三星）Z Flip 7。”“可惜了苹果没造车，要不然小米可以省一大笔设计研发费用。”由此，中外网友对改名一事似乎达成共识。

然而，在更严谨地探讨下，小米17系列的规格与iPhone 17系列还是有着诸多不同。雷军在发布会上反复强调17系列在电池、性能、拍照等方面的优势。比如从外观上看，小米17 Pro 和 Pro Max 最明显的亮点在于背面的额外显示屏，它把承载iPhone 17 Pro上摄像头模组的岛台空间完全利用起来了。这块显示屏有一些有意思的交互式小组件。

这种对标中找差异的策略，背后也有扎实的市场数据支撑。IDC数据显示，2025年第二季度全球智能手机市场中，小米的市场份额位列第三，仅次于三星和苹果。从具体数据来看，小米在第二季度的全球出货量为4250万台，同比增长0.6%，市场份额为14.4%；苹果出货量为4640万台，同比增长1.5%，市场份额为15.7%。二者已较为接近。

卷芯片是雷军的未雨绸缪

尽管锣鼓喧天地宣传新机，但雷军的终极着眼点其实不在手机。

2018 年，小米内部做了一个艰难的决定，停掉了已经做了四年手机 SoC 芯片的研发。雷军对此很惋惜。“队伍缩编，继续做一些小芯片，算是保留了一点火种。”于是小米在ISP芯片、快充芯片、电池管理芯片、信号增强芯片等较好攻克的小芯片领域，继续着自研进程。

雷军昨晚动情地表示：“自研手机SoC只有做最高端，才有一线生机。芯片是小米成功的必由之路。”“芯”病还需要“芯”药医，2021年小米重启造芯，打算花十年时间、至少500亿搞定芯片。但疫情期间，小米业绩连续几年都出现了下滑，然而雷军对造芯这件事异常笃定，即便顶着巨大的投入压力，他还是力主大家迎难而上，不想“小米这家公司为永远失去芯片业务而后悔”。

2025年5月22日，玄戒O1和搭载这颗芯片的手机和平板正式发布。雷军曾发文 谈及 小米的芯片研发，截至今年4月底，玄戒累计研发投入已经超过了135亿人民币。目前，研发团队已经超过了2500人，今年预计的研发投入将超过60亿元。

这是一场硬仗。自研一颗全功能SoC的巨大投入和技术壁垒，让小米在早期造芯之路上步履维艰。正是在这种挑战之下，小米选择了一条更为务实和巧妙的路径——“先手机后上车”。

6月27日，博主“ 数码闲聊站 ”爆料，小米玄戒 O2 芯片“会考虑上车”，小米自研的四合一域控制器已经在为此而做准备，其表示“看来未来玄戒芯片会在小米汽车、小米手机、小米平板、小米手表等设备全面运用”。

虽然雷军昨日没有过多提及玄戒 O2 芯片，但这背后暗含的，是小米在新阶段的生态协同野心。具体而言，小米利用手机作为高频迭代、海量出货的试验田，从解决特定痛点的外围芯片入手，以渐进的方式积累IP、锻炼团队和磨合供应链。这种做法不仅有效分摊了研发成本、降低了试错风险，更重要的是，让其技术在亿万用户手中得到快速验证和成熟，为最终进入开发周期长、认证标准严苛的汽车领域铺平了道路。

这种做法与华为、苹果的芯片布局存在本质不同。华为的芯片战略更多是出于供应链安全和技术自主的战略驱动，旨在构筑从核心SoC到AI计算平台的全栈技术底座，这是一种重资产、长周期的基础投资。而苹果的芯片战略聚焦于为自家封闭生态内的硬件如iPhone、Mac等提供独一无二的性能与体验护城河，追求的是极致的用户体验和利润最大化。

结语

从跳代命名引发热议，到玄戒芯片暗藏生态野心，小米17系列的发布，是雷军是对市场与用户认知的一次试探，更是对长远技术布局的一次赌注：其试图用自研的芯片、串联的生态完成高端化的进程。这场更名背后，传达出的是小米营销的话术转变，也是其不满足于做跟随者的战略心声。