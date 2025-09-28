据 Automaton 报道，日本计算机娱乐供应商协会（CESA）于今年 6 月至 7 月期间开展的一项调查显示，51% 的日本游戏公司已在某种程度上开始使用人工智能（AI）技术。调查反馈来自 CESA 会员企业，其中包括卡普空（Capcom）、Level-5、史克威尔艾尼克斯（Square Enix）、世嘉（Sega）等知名厂商，涵盖了大型开发商和独立开发商。

受访公司表示，他们正在利用 AI 生成视觉游戏资产、创作故事情节与文本内容，并辅助编程工作。此外，32% 的 CESA 会员企业还透露，正借助 AI 协助开发自研游戏引擎。

尽管关于生成式 AI 在游戏行业中的潜在应用已有大量高层讨论和宏观展望，但其实际渗透程度之高仍令人意外，尤其是在日本市场。正如该媒体指出，部分 CESA 成员已公开承认使用 AI 技术，例如 Level-5 和卡普空。以 Level-5 为例，该公司已在多个环节广泛采用 AI，涵盖图像超分辨率处理、角色设计乃至代码生成等任务。

然而，生成式 AI 在游戏开发中的具体应用场景差异巨大，业界对其看法也莫衷一是。利用 AI 加速重复性的编码或动画制作流程，是业内普遍认可的一种应用方式；但若试图用 AI“取代”人类艺术家，则引发了极大争议。

这一争议或许正是部分游戏公司尚未采纳该技术的原因之一。例如，任天堂已明确表示目前将避免使用生成式 AI，理由是存在版权方面的顾虑，对于这家经常以诉讼手段坚决捍卫自身知识产权的企业而言，此举体现了其一贯的内部一致性。

其他一些主要厂商也发声强调应负责任地采用 AI 技术，并保护游戏开发中的人文创造力。拉瑞安工作室（Larian Studios）首席执行官斯温·温克（Swen Vincke）便是其中之一。温克去年在接受 IGN 采访时阐述了他对 AI 的看法：“我对 AI 的态度非常明确：它只是一个帮助我们提升效率的工具。我们有太多工作要做，因此乐于接受任何形式的辅助。但我认为 AI 永远不会取代创作过程中的创造性环节。”他进一步表示，团队最近为解决产能瓶颈问题，新招聘了 15 名概念美术师，而非选择依赖 AI 解决方案。