随着iPhone 17系列上市，不少用户开始关注明年的e系列机型。不过，据彭博记者Mark Gurman在最新一期Power On简报中的爆料，苹果计划在2026年推出的iPhone 17e，整体配置将明显弱于上一代iPhone 16e。

在去年，iPhone 16e一度被认为是意外的高性价比机型。虽然价格亲民，但它的整体体验让很多用户觉得比标准版iPhone 16更划算，这也让苹果的产品线在当时显得有些尴尬。Gurman表示，苹果希望在iPhone 17e上纠正这一点，让这款机型的低价属性更加直观，避免再与标准版产生竞争。

从目前已知的情况来看，iPhone 17e依旧会保留一些升级，例如换用最新的A19芯片，并在外观上跟进苹果的新设计——它将舍弃刘海，改用和基础款iPhone 16一样的灵动岛。但在关键硬件上，它将继续使用60Hz刷新率屏幕，并沿用iPhone 16e的相机系统，与今年基础款iPhone 17的ProMotion显示屏和影像升级拉开差距。

换句话说，iPhone 17e的主要卖点依旧是作为最便宜的新款iPhone。虽然它并非全无亮点，但和前代相比吸引力有所减弱，更像是一台定位清晰的入门机型，而不再是对标准版的性价比挑战。