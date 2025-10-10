2018 年，微软宣布所有自家 Xbox 游戏都将在首发当日加入 Game Pass，消息一经公布，这项订阅服务瞬间成了众多玩家的必备之选。它被誉为“游戏界的最佳优惠”，网络上充斥着各种调侃其超值程度的表情包。

然而，就在 10 月初官宣大幅涨价后，最高级的 Xbox Game Pass 订阅档位费用已达每月 29.99 美元（约 215 元），一年总计高达 360 美元（约 2565 元）——这甚至超过了 Xbox Series S 的首发价格（299 美元）。与此同时，微软也在上调主机价格，试图说服玩家购买售价 1000 美元（国行 6499 元）的 Rog Xbox Ally X 掌机。

微软 Xbox 游戏工作室联合创始人劳拉·弗莱尔还公开指责公司，称其涨价是为了追求利润而非提升玩家体验的“贪婪”行为。

那么，为何我们突然又回到了一个价格高昂的时代？微软在公告中显然没有解释，但我怀疑部分涨价与其斥巨资收购动视暴雪有关。

高达 50% 的惊人涨幅让许多 Xbox 粉丝开始质疑 Game Pass 的价值。微软甚至没有提供折扣性的年度订阅选项来安抚人心，而那些更便宜的套餐也缺乏吸引力——因为它们不包含最主要的福利：第一方游戏首发当日入库。

今年原本对 Xbox 和 Game Pass 来说会是美好的一年，但现在所有人都开始反对之。比如 GameStop 就嘲讽了 Xbox。如此大幅涨价势必会导致退订量大增。微软用于管理 Game Pass 的账户页面上周陷入过瘫痪状态，这或许是许多玩家试图取消订阅的早期迹象。

而你几乎无法指责他们（退订的行为）。再加上 Xbox Series X 主机的价格仅在六个月内就上涨了 150 美元，以及微软试图说服大家手机或笔记本电脑突然就能变成 Xbox 来使用，这使得该平台正经历一段令人困惑且充满不确定性的时期。

微软最近在游戏领域面临的挑战可以追溯到 2022 年。那一年年初，该公司宣布斥资 687 亿美元收购动视暴雪，此举彻底重塑了其游戏业务版图。同年，微软还设定了一个宏伟目标：到 2030 年实现 Game Pass 订阅用户突破 1 亿，这得益于工作室和内容收购，以及将 Xbox 玩家群体扩展到主机以外的计划。

但该部门的运势在那年晚些时候开始下滑。《星空》和《红霞岛》相继延期发售，Xbox 首席执行官菲尔·斯宾塞称这对 Game Pass 来说是一场“灾难”。一年后，该服务首次提价，Xbox 主机在美国以外的地区也开始涨价。

当动视暴雪的交易最终在 2023 年底完成时，Xbox 的利润空间承受了更大压力。微软的游戏业务突然需要通过新的增长来证明这笔巨额收购的合理性，于是削减成本与涨价措施随之启动。

大规模裁员浪潮于 2024 年初袭来，随后便是工作室的关闭。为提振 Xbox 收入，微软宣布将开始把部分 Xbox 独占游戏引入 PS5 和任天堂 Switch 平台。这一举措既是其战略重心从 Xbox 硬件向外拓展以壮大游戏业务的转变，也无异于最终承认——微软已在主机大战中败北。

自然而然，Game Pass 也不得不做出改变。历经数月动荡后，微软去年上调了 Game Pass Ultimate（终极版）的价格，并通过推出新的“标准版”订阅计划，将首发当日主机游戏的访问权限限制在最昂贵的档位。连 1 美元 Game Pass 试用优惠也已被取消。

如今，微软发现自己成了本世代的失意者：背负着巨额收购的成本负担，承受着主机硬件关税带来的压力，同时竭力寻求更多盈利途径。此前对 Xbox 游戏涨价的决定被迫迅速撤回，而现在轮到 Game Pass Ultimate 订户来承担这笔开销了。

微软也日益将增长希望寄托于 PC 或云端领域，然而就在准备与华硕联合推出 Xbox Ally 掌机之际，公司却上调了 PC 版 Game Pass 的价格。顶配款 Xbox Ally X 高达 1000 美元的定价，已然成为市场对高价位主机接受度的明确试金石。我预感不久后 PC 版 Game Pass 还会有进一步调整。微软在博客文章中并未提及 PC 版 Game Pass 涨价事宜，但种种迹象表明，公司很可能会像去年对待主机用户那样，无预警取消 PC 玩家享有的首发游戏权益——这种可能性几乎是必然的。

此次涨价的另一引人关注之处在于，微软承诺其发行的 Xbox 游戏将在一年内登陆价格更低的 Xbox Game Pass Premium 档位。但有个重要例外——《使命召唤》系列不会出现在 Premium 档。若今年《黑色行动 7》的预购量下滑（主要是今年还有不可忽视的对手《战地 6》），我丝毫不会感到意外。倘若果真如此，势必会给 Game Pass 带来更大压力——要知道微软内部曾就是否将《使命召唤》纳入该服务进行过长期辩论，重点考量的就是此举对收入的影响。

随着微软全力推进其“Xbox 无处不在”战略，向 PC 端转型所带来的挑战日益凸显。Xbox 生态的方方面面正经历着快速变革，而硬件设备与订阅服务的高价时代，或将促使更多粉丝乃至零售商将目光转向其他平台。