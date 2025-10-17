苹果刚刚更新了 14 英寸 MacBook Pro，换用 M5 处理器、提供更快的存储速度，并承诺提供 24 小时电池续航。现在彭博社的马克·古尔曼报道称，明年的更新将更为彻底。

多年来，古尔曼一直表示，根据他的消息来源，MacBook Pro 的下一次重大更新将增加触摸屏、OLED 显示屏以及采用更轻薄的机身设计。他上个月报道称，除了由于 OLED 供应问题而将原定于 2025 年底发布的计划推迟之外，该计划没有任何变化。如今，他进一步阐述了这些传言，并透露了代号（K114 和 K116）和其他规格的细节。

虽然 Windows 笔记本电脑多年来一直配备触摸屏，但苹果一直避免使用之，而是在产品中添加了 Touch Bar，并在几年后于 2021 年改变方向。该报告还透露了另一项 Windows 功能（但 Mac 上没有）的改变——从 Touch ID 指纹扫描到 Face ID 面容验证的转变，他表示这还需要几年时间。

在此之前，他表示我们仍然可以期待在明年初发表采用当前设计的 M5 Pro 和 M5 Max MacBook Pro 款式。同样，MacBook Air、Mac Studio、Mac Mini 和两款显示器的新版本也在开发中。

他说，新款 MacBook Pro 将搭载 M6 系列处理器、一个类似于 iPhone 前置摄像头的挖孔式集成摄像头（带有灵动岛），以及加固的铰链——在使用触摸屏时不会晃动或移位。

坏消息是，预计这些升级将使价格上涨“几百美元”，而且这些“进化”初期仅限高端机型。