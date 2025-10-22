我们已经知道，下一代 Xbox 游戏机不会局限于单一商店，将搭载 AMD 芯片，并保持与现有 Xbox 游戏库的兼容性。现在，微软似乎在暗示下一代 Xbox 将是某种主机和 PC 的混合体。

Xbox 总裁 Sarah Bond 本周接受了 Mashable 的采访，讨论了最新的 ROG Xbox Ally X 掌机，并透露了关于微软下一代 Xbox 游戏机的模糊暗示。当被问及下一代 Xbox 将更像游戏 PC 的传言时，Bond 似乎表示同意。“我可以告诉你，你是对的，下一代游戏机将带来非常高端、精心打造的体验，”Bond 说。“你开始看到我们对这款掌上游戏机的一些想法，但我不想透露全部。”

Bond 最近的言论虽然微妙，但再次与她之前的承诺相符，即提供“不局限于单一商店或单一设备的 Xbox 体验”，并优先考虑 Windows。“这就是为什么我们与 Windows 团队密切合作，以确保 Windows 成为首选游戏平台，” Bond在 6 月份宣布与 AMD 建立多年期合作伙伴关系，共同开发 Xbox 设备组合时说道。

微软的下一代 Xbox 主机非常大概率会搭载 Windows 系统。售价 6499 元的 Xbox Ally X 掌机不仅考验着人们对高价次世代主机的胃口，也很可能考验着人们对 Xbox 和 Windows 组合游戏的胃口。或许，这就是 Bond 所说的下一代 Xbox 将带来“硬件时代前所未有的最大技术飞跃”的意思。