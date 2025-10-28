据 Windows Central 援引消息人士的最新报道，下一代 Xbox 硬件将能够游玩“整个 Xbox 主机库”的游戏，在需要时像 Windows PC 游戏设备一样运行，并且取消付费多人游戏模式。据报道，这款尚未命名的设备将采用类似主机的界面，如果玩家想要更接近 PC 风格的体验，可以选择跳转到 Steam、Battle.net 和 Epic Games Store 等其他商店。

对于那些密切关注 Phil Spencer 和 Sarah Bond 等微软高管言论的粉丝，或者那些玩过 ROG Xbox Ally（微软和华硕联合推出的全新掌上游戏电脑）的玩家来说，这些关于下一代 Xbox 的细节可能并不意外。

事实上，报道直截了当，称 ROG Xbox Ally 及其 Xbox 全屏体验“本质上就是下一代 Xbox 的样子”。

微软已经粗略地概述了其中一些细节。Bond 曾表示，下一代 Xbox 主机将搭载 Windows 系统，并且不会“局限于单一商店”。

“这一切都是为了打造一个始终陪伴你的游戏平台，让你可以随时随地跨设备畅玩心仪的游戏，从而获得不受单一商店或设备限制的 Xbox 体验。” 她在 6 月份与 AMD 联合发布的声明中表示。AMD 将为下一代 Xbox 提供芯片。Bond 还补充说，Xbox 团队“正在与 Windows 团队密切合作，以确保 Windows 成为首屈一指的游戏平台”。

在此之前，下一代 Xbox 的 Steam 集成似乎早在 3 月份就被泄露。

Xbox 总裁 Bond 最近将下一代 Xbox 描述为“将带来非常高端、精心策划的体验”，并且我们“开始在这款掌机上看到一些我们的想法”，他指的是 ROG Xbox Ally。

Bond 对“非常高端、精心策划的体验”的描述无疑暗示了下一代 Xbox 硬件价格不菲。考虑到 ROG Xbox Ally X 的高昂售价以及 Xbox Series X 和 S 硬件日益高昂的价格，这同样不足为奇。但这也描绘了一幅下一代 Xbox 更接近 PC 的画面，拥有主机般的易用性。预计下一代 Xbox 的价格将高于下一代 PlayStation，因为微软试图在传统主机和高端 PC 游戏之间找到一个最佳平衡点。

Windows Central 报道中最有趣的发现——尽管有些显而易见——或许是下一代 Xbox 将取消在线游戏的付费墙。微软的 Xbox Live Gold 会员服务曾是该公司的主要收入来源，该功能现已捆绑到 Xbox Game Pass 中。但如果微软追求的是一种更接近 PC 的体验，即多人游戏无需额外付费，那么在下一代 Xbox 上收取这项服务的费用就毫无意义了。这也为微软带来了新的卖点，或许能让“非常高端”的硬件价格更容易下降。

微软表示，其下一代 Xbox 正在加紧研发。Bond 最近告诉《综艺》杂志：“我们正在开发下一代硬件。我们一直在进行原型设计和设计。” 她补充道：“我们一直在倾听玩家和创作者的需求。当创新需求出现时，我们就会去打造它。”