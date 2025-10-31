在几乎所有环节都被AI渗透的今天，招聘也成了“智能化改造”的目标。从简历筛选到初面筛查，新的产品不断涌现。但在一个已经被LinkedIn和BOSS直聘等大平台们充分覆盖的市场里，一家新公司若要再进入，可能会需要从一些更为不同的层面上进行回答。

总部位于新加坡的ourteam选择从“面试”入手。这家公司自称“亚洲的AI招聘官”，近日完成由First Move领投的pre-seed轮融资，投资方包括多位硅谷天使投资人。

相应的，作为ourteam的出发点，创始人兼CEO Yewwai Kong在声明中讲到：“招聘在亚洲太慢、太人工、太依赖直觉。我们希望让每位候选人都能获得公平机会，让企业更快做出判断。”

基于这一点，按照描述，ourteam的逻辑不是重新建一个职位发布平台，而是用AI取代招聘初期最耗时、最难标准化的环节——面试。候选人通过15至20分钟的AI对话回答情境问题，系统会根据语气、回答内容、沟通方式生成结构化报告。雇主可以在数小时内得到筛选结果，而不是等待数周。

公司称，在亚洲，一个岗位平均收到70多份申请，却只有三人进入面试，平均招聘周期超过35天。ourteam的AI系统通过并行面试压缩流程时间，也试图以算法替代人工偏见，让“公平”成为产品卖点。它目前支持英语、印尼语和越南语，未来计划扩展到泰语和马来语，以适应区域多语言市场。

这类系统的吸引力在于它回应了一个普遍的现实：在东南亚，招聘过程往往碎片化、低效且缺乏统一标准。AI面试的出现，让“效率”和“可量化”重新成为可能。但ourteam的FAQ里也暗示了这种方法的边界——AI不会做“是或否”的判断，而是生成“结构化理解”，帮助企业在决策前获得更多上下文。这意味着，它本质上仍是人力判断的延伸，而非取代。

ourteam还推出了“Practice Interviews”功能，允许候选人进行AI模拟面试，系统会提供即时反馈与分数排名。每次面试会标注“优秀”“良好”“错误”等维度，帮助用户理解自身表现。这种机制的设计，既符合AI工具的反馈逻辑，也延伸出了另一种用途：培训与自我评估。它让求职过程更透明，也让AI从“筛选者”变成“教练”。

不过，招聘的复杂性并不止于效率。AI确实能统一流程，但难以捕捉那些非语言的、情境性的判断。尤其在东南亚市场，企业文化差异大、岗位定义模糊，单一算法模型如何跨语言、跨行业保持一致性，仍是一个现实问题。ourteam在FAQ中特别提到，算法“遵循PDPA与GDPR标准，视频、语音、数据仅用于招聘，不参与外部训练”，这一表述也反映出行业在隐私与合规层面的敏感性。

从融资信息来看，ourteam已加入NVIDIA Inception支持的GenAI FastTrack项目，并与PayGap Asia合作推进薪酬透明与公平招聘。这些合作赋予它一定的技术与政策正当性，但AI能否真正带来招聘体验的改善，还需要更长期的数据验证。

AI正以惊人的速度渗入招聘流程，这是事实。但在这一过程里，速度与理解、公平与判断、算法与人的关系，依然是开放命题。至于这一尝试是否会重塑招聘流程，还很难给出结论。但在这个过程中，至少可以肯定的是，在一个平均每个岗位要收到上百份简历、招聘团队资源有限的市场里，AI或许不是唯一答案，却已经成为无法回避的参与者。