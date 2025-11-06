近期 Xbox 遭到了大量玩家的批评，从其“这就是 Xbox”的战略，到 Game Pass 订阅服务的涨价。但他们仍未吸取教训，为了推广 Xbox Game Pass，营销团队竟选择拿实体游戏光盘开涮。但凡关注过游戏行业舆论的人都知道，许多玩家其实更偏爱实体版游戏而非数字版。然而，这还远非该广告最糟糕的部分。

这则广告采用“前后对比”的形式，试图说明 Game Pass 才是当下收集与游玩游戏的“现代方式”。广告开场，一名男子像地精一样蜷缩在游戏商店的退货纸箱里，兴奋地发现有人退回了一张《战争机器》（Gears of War）光盘；随后画面切换到“现代”，同一个人（此刻头发已梳理整齐）坐在一台 PC 前，通过 Game Pass 启动《战争机器：重装上阵》（Gears of War Reloaded）。广告结尾打出一行字：“这就是我们如今的游玩方式。”

这则广告无疑是在嘲讽 Xbox 自己的忠实用户，几乎暗示着：如果你仍偏好实体游戏而非订阅 Game Pass，那你就是个落伍之人。订阅服务里的游戏随时可能被下架，而且现在价格还涨了一倍。更令人侧目的是，整支广告甚至未出现一台 Xbox 主机，进一步凸显了微软正将自身定位从硬件平台转向纯游戏发行商的战略取向。

该广告在 YouTube 上引发了强烈反弹，不少玩家直言：“Xbox 每做出一个商业决策或营销动作，就让我更坚定地转向 PS5。”另一条评论则指出：“对实体游戏的轻蔑与否定，已经说明了很多问题。”若 Xbox 没有在不久前将 Game Pass 的价格翻倍，这则广告或许还不至于激起如此强烈的反感。