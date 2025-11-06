据 Business Insider 报道，特斯拉已在今年夏天重启开发 Roadster 纯电超跑，此前该项目曾被搁置一年有余。

特斯拉 CEO 埃隆·马斯克最近暗示，他们将在最近公布 Roadster 的最新进展。根据知情人士描述，这标志着 Roadster 在一年多以来首次取得重要进展，最近的设计图显示这辆超跑采用双座设计，配备剪刀门，整体风格与马斯克 2017 年公布的四座原型车不同。

其中一位知情人士表示，根据当前的项目进展，这辆跑车至少还要等两三年才能量产，同时新车的设计过程具有很大变数，因此最终产品的样貌仍不明确，目前特斯拉的设计团队已在尝试多种设计方案。

领英数据显示，特斯拉在今年 6-8 月至少招聘了五名工程师，负责在加利福尼亚州开发“空气动力学原型车”。

同时根据内部人士透露，特斯拉在去年 4 月启动大裁员后基本搁置了这台跑车的开发工作，项目主管 David Zhang 也在 2024 年 7 月离职；不过马斯克曾在去年 10 月的财报电话会议中表示：“我们都希望尽早开发 Roadster，但它现在必须搁置在那些更有影响力的项目之后”。

值得注意的是，马斯克在最近几个月频频透露 Roadster 的一些蛛丝马迹，他在一期播客中表示，下一代 Roadster 发布可能成为“史上最难忘的发布会”，并希望在今年年底之前展出该车。

Roadster 是特斯拉生产的高性能纯电超跑，其初代产品是特斯拉的第一款量产车型，也是世界上第一款真正意义上的“电动跑车”，整体基于路特斯的 Elise 开发，底盘直接采用现成方案，并搭载了自研电机系统，零百加速 3.7 秒，续航约 394 公里。

而特斯拉在 2017 年宣布开发第二代 Roadster，原定 2020 年发布，但直到现在还没有特别大的进展。