《GTA 6》明年 11 月（没错，又延期了）的推出时间有错吗？3A 游戏是否应该谨慎决定自己的发行日期？

游戏产业分析公司 Newzoo 最近发布了一份关于电子游戏发布时间趋势的报告。

该公司分析了 2021 年 1 月至 2024 年 12 月期间发布的 155 款 3A 单人游戏（3A 指定价超过 60 美元的游戏，或 3A 游戏的重制版）。以下是他们的研究发现：

近 70% 的 3A 单人游戏都选择在一年中的五个月里发布。其中 45% 集中在 8 月中旬至 11 月中旬期间发布，23% 则在 2 月和 3 月发布；

仅有 14% 的游戏在第二季度（Q2）发布；

就平均每款游戏的三个月玩家数量而言，在 4 月、5 月和 6 月发布的游戏与 9 月、10 月和 11 月发布的游戏所产生的用户活跃度相当；

2025 年，有 25% 定价超过 60 美元的单人游戏（计划）于今年 9 月发售。

Newzoo 的结论是，一些游戏公司仍主要依赖传统发布窗口，而且要赶在财报周期前推出游戏。随着人们玩的游戏数量减少，且成本上升影响了非必需消费支出，分散游戏发布时间的需求从未像现在这样迫切。事实上，该公司指出，除非某款游戏是玩家的首要选择，否则他们可能会等到游戏打折时再入手。作为玩家，现阶段我采取的正是这种策略。

Newzoo 还观察到，年底的营销成本较高，因此在 10月/ 11月期间发布游戏成本也更高。

该公司总结道：“3A 单人游戏集中发行，尤其是在 8 月中旬到 11 月中旬之间，与游戏表现不佳密切相关。相比之下，像第二季度月份，游戏发行数量远少于第一季度，但玩家参与度却能与第一季度或秋季档期相比持平甚至更高。”

例如，11 月中旬到 12 月中旬通常是游戏市场较为冷清的时期，主要原因是为了避开像黑色星期五这样的大型促销活动。如果你在这段时间推出一款售价 60 美元（通常定价）的大型 3A 游戏，你会发现自己要与一些相对较新的大型 3A 游戏竞争，而这些游戏的价格可能只有你的一半。

如报告所述，从营销角度来看，在 12 月发布游戏也可能成本高昂。虽然这不太可能成为决定性因素，但在 12 月发布游戏确实意味着你的游戏很可能错过颁奖季和年度最佳游戏榜单的角逐。

1 月份通常比较难熬，原因有二。一是圣诞节后消费者手头往往比较紧，二是有些玩家可能已经收到了圣诞礼物，正忙着玩。一位育碧高管表示，他们倾向于在 2 月中旬到 3 月初发布游戏，因为“玩家到那时很可能已经通关了圣诞礼物”。

4 月份通常也比较清淡，Newzoo 的市场情报总监 Emmanuel Rosier 认为，这是因为各公司赶在财年结束前（通常是三月底）推出自家的游戏作品。

但总的来说，第二季度的冷清程度并不恒定。例如，今年就有《上古卷轴IV：湮灭重制版》《光与影：33 号远征队》《毁灭战士：黑暗时代》《艾尔登法环 黑夜君临》以及《死亡搁浅 2：冥滩之上》。此外还有重头戏——任天堂 Switch 2 的发布。2023年的第二季度也格外热闹，有《死亡岛 2》《星球大战绝地：幸存者》《塞尔达传说 王国之泪》《霍格沃茨之遗》《暗黑破坏神 4》《最终幻想 16》和《街头霸王 6》。

当然，明年第四季度《GTA 6》也将发布。如果它不再次延期的话。

Newzoo 数据显示，就 3A 游戏用户活跃度而言（基于三个月玩家数量），7 月是表现最差的月份。

那么，如果 1 月、7 月和 12 月有明显的弊端，而 4 月、5 月和 6 月有时又很繁忙（具体取决于年份），我们是否可以说游戏公司在发布时间的选择上做错了呢？

行业格局已经发生了变化。例如，《刺客信条：影》今年 3 月发售，这是《刺客信条》系列主线大作首次不在第四季度发售。

再往前追溯，游戏行业的年度发布节奏其实已经发生了翻天覆地的变化。看看 2008 年 11 月的这份发行日程表就知道了：在短短十一天内（11 月 7 日至 11 月 18 日），这些游戏接连问世：《使命召唤：战争世界》《战争机器 2》《镜之边缘》《宝可梦保育家》《实况足球 2009》《足球经理 2009》《魔兽世界：巫妖王之怒》《星球大战：克隆人战争》《求生之路》《极品飞车：无间风云》《古墓丽影：地下世界》《索尼克世界大冒险》《动物森友会城市大家庭》《真人快打 vs. DC 宇宙》《班卓熊大冒险：改造大作战》……此外还有一大堆其他作品。

在那波游戏狂潮来临前的几周，玩家们还见证了《辐射 3》《孤岛惊魂 2》《神鬼寓言 2》《小小大星球》《死亡空间》的问世，此外还有《小龙斯派罗》《蜘蛛侠》和《摩托风暴》系列的新作登场。

那才叫真正的“拥挤档期”。

有时候，游戏发售日期的安排确实让我措手不及。比如，《索尼克超级明星》和《超级马力欧兄弟 惊奇》竟然在同一周发售。再比如，《光与影：33 号远征队》和《上古卷轴 IV：湮灭重制版》几乎同时加入 Game Pass。

此外，游戏市场也充满变数。你面临的竞争不仅来自新发布的游戏，还可能有打折的旧作、推出重大更新的服务型游戏，或是突然爆红、抓住公众眼球的独立游戏。

2023 年 10 月，Remedy 带来了《心灵杀手 2》。我为这款极其出色的恐怖游戏感到担忧。当时正值一个拥挤的发布窗口，有像《蜘蛛侠 2》和《刺客信条：幻景》这样的作品在抢夺玩家的时间和金钱。

Remedy 在数月后指出，如果这款游戏是在第一季度发布，那么它的对手就会是《幻兽帕鲁》和《绝地潜兵 2》。而这两款游戏正是在 2024 年 1 月和 2 月出人意料地占据了销量榜首。

Newzoo 的数据主要聚焦于 3A 游戏的发行情况。但在如今的市场环境下，即使是最大的品牌也可能被新 IP 或 2A/独立游戏爆款所击败。

归根结底，《心灵杀手 2》与《蜘蛛侠 2》的发布时间相近并非理想选择。但前者毕竟是一款临近万圣节发布的恐怖游戏，也是一款赶在评奖季推出的高品质作品（斩获了众多奖项）。随着时间的推移，这款游戏也找到了自己的受众（尽管可能比 Remedy 所希望的要慢一些）。

2K 接连推出《四海兄弟：故乡》和《无主之地 4》似乎没有必要，但到美国传统购物季黑色星期五和年末假日季到来时，这两款游戏仍然会是新游戏，但又不会太新，这给了 2K 机会适当降价去吸引更多对价格敏感的玩家。

游戏发售几周后就只能在二手市场出售的日子已经一去不复返了。发行策略不仅仅关乎游戏发售本身，更关乎后续发展，例如推出 DLC、Steam 促销或争夺获奖机会等等。

Newzoo 的数据很有意思。在这个时代，你几乎可以在任何时候发行游戏并找到庞大受众（当然，7 月可能除外）。而且还有一些充满希望的窗口期，它们通常比大多数时段更为平静。

在瞬息万变的电子游戏市场里，尤其是在游戏生命周期策略与首发同样重要的当下，你肯定能理解，为何众多发行商选择专注于自身可控之事，而非过分担忧竞争对手的动向。